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УЕФА создал Лигу конференций. 3-й еврокубок стартует в 2021 году
24.09.2019 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА официально объявил о введении 3-го по значимости европейского клубного соревнования.
Турнир будет носить название Лига конференций и стартует с 2021 года.
Сообщается, что Лига позволит большему количеству европейских клубов принять участие в матчах на международной арене.
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УЕФА официально объявил о введении 3-го по значимости европейского клубного соревнования.
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