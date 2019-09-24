Калюжный о натурализации: «Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей»

Источник материала: Tribuna.com

Ассистент главного тренера «Юности» оценил идею натурализации в белорусском хоккее.

«Как тренер, я понимаю. Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду», – сказал Калюжный.