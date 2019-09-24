|
Калюжный о натурализации: «Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей»
24.09.2019 23:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ассистент главного тренера «Юности»
«Как тренер, я понимаю. Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду», – сказал Калюжный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Калюжный о натурализации: «Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей»
Ассистент главного тренера «Юности» Алексей Калюжный оценил идею натурализации в белорусском хоккее.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)