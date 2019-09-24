Александр Жидких: «В экстралиге в 28 лет уже ветеран и лимит. А натурализовать хотят людей по 32-33 года. Не вижу логики»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Александр Жидких поделился мнением о натурализации в белорусском хоккее.

«В экстралиге в 28 лет уже ветеран и лимит. А натурализовать хотят людей по 32-33 года. Не вижу логики. Как говорится, федерации виднее. Наверное, такой чемпионат мира может быть в последний раз, поэтому все методы хороши, чтобы сборная выступила достойно», – сказал Жидких.