Грум-Гржимайло об Энроте: «Если игрок был холостой, потом женится, то не получается у него следующий сезон»

Источник материала: Tribuna.com

Хоккейный эксперт Андрей Грум-Гржимайло высказался о вратарях минского .

Об Энроте

Если игрок был холостой, потом женится, то не получается у него следующий сезон. У него голова работает уже немножко по-другому. Голова работает на обеспечение семьи.

Об Осипкове

Если оценивать по десятибальной системе Осипкова, то на восьмерку. Если ему будут давать играть хотя бы через три игры, он может вырасти в хорошего вратаря. Минскому «Динамо» нужно за него держаться. Он может и уехать.