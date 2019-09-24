|
Грум-Гржимайло об Энроте: «Если игрок был холостой, потом женится, то не получается у него следующий сезон»
24.09.2019 23:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккейный эксперт Андрей Грум-Гржимайло высказался о вратарях минского
Об Энроте
Если игрок был холостой, потом женится, то не получается у него следующий сезон. У него голова работает уже немножко по-другому. Голова работает на обеспечение семьи.
Об Осипкове
Если оценивать по десятибальной системе Осипкова, то на восьмерку. Если ему будут давать играть хотя бы через три игры, он может вырасти в хорошего вратаря. Минскому «Динамо» нужно за него держаться. Он может и уехать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грум-Гржимайло об Энроте: «Если игрок был холостой, потом женится, то не получается у него следующий сезон»
Хоккейный эксперт Андрей Грум-Гржимайло высказался о вратарях минского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)