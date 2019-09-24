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Владимир Базанов: «Не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА»

24.09.2019 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов прокомментировал выбор Беларуси в качестве места, где пройдет женский чемпионат Европы среди молодежных сборных в 2021 году.

«Мы искренне рады вновь получить право на проведение континентального турнира. Предыдущие турниры получили высокую оценку от Союза европейских футбольных ассоциаций. Однако в 2021 году мы надеемся поднять планку еще выше – и сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.

Мы не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА и порадовать отечественных болельщиков матчами экстра-класса. А потому уверены, что право на проведения финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года очередной правильный шаг республики в намеченном направлении», – сказал Базанов.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов прокомментировал выбор Беларуси в качестве места, где пройдет женский чемпионат Европы среди молодежных сборных в 2021 году.
 
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