Владимир Медведь: «Хочется, чтобы в «Ростове» продолжалась белорусская футбольная династия»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Владимир Медведь поговорил о своих целях.

«Цель, конечно, дебютировать в составе. Очень хочется, чтобы «Ростов» занял лидирующее место в этом сезоне. Очень сильная команда, думаю, у нас получится.

Конечно, готов выходить на поле. Ради этого я здесь. На таком стадионе, наверное, любой человек мечтает выступить.

Хочется, чтобы в «Ростове» продолжалась белорусская футбольная династия. Нужно ставить такие цели. Если их не ставить, то зачем тогда вообще играть в футбол?» – сказал Медведь.