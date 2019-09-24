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Владимир Медведь: «Хочется, чтобы в «Ростове» продолжалась белорусская футбольная династия»
24.09.2019 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник
«Цель, конечно, дебютировать в составе. Очень хочется, чтобы «Ростов» занял лидирующее место в этом сезоне. Очень сильная команда, думаю, у нас получится.
Конечно, готов выходить на поле. Ради этого я здесь. На таком стадионе, наверное, любой человек мечтает выступить.
Хочется, чтобы в «Ростове» продолжалась белорусская футбольная династия. Нужно ставить такие цели. Если их не ставить, то зачем тогда вообще играть в футбол?» – сказал Медведь.
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Белорусский полузащитник «Ростова» Владимир Медведь поговорил о своих целях.
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