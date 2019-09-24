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Крэйг Вудкрофт: «Это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед»
24.09.2019 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Хочу поздравить Дэвида и его команду с победой. Сегодня мы были недостаточно хороши. Наши лидеры были не так хороши, как лидеры «Торпедо». Рады тому, что заработали одно очко. Нужно больше внимания уделять деталям. К сожалению, это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед. Расстроены результатом, нам нужно показывать лучшую игру, чтобы брать очки.
– О чем вы общались с рефери после матча?
– Мы хотели посмотреть еще раз повтор с голом в овертайме. Решили дополнительно просмотреть момент, чтобы рефери показал нам это видео, – сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Торпедо» (3:4 ОТ).
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