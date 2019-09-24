Крэйг Вудкрофт: «Это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с (3:4 ОТ).

– Хочу поздравить Дэвида и его команду с победой. Сегодня мы были недостаточно хороши. Наши лидеры были не так хороши, как лидеры «Торпедо». Рады тому, что заработали одно очко. Нужно больше внимания уделять деталям. К сожалению, это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед. Расстроены результатом, нам нужно показывать лучшую игру, чтобы брать очки.

– О чем вы общались с рефери после матча?

– Мы хотели посмотреть еще раз повтор с голом в овертайме. Решили дополнительно просмотреть момент, чтобы рефери показал нам это видео, – сказал Вудкрофт.