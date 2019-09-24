|
Ухань (WTA). Третий круг. Соболенко сыграет с Бертенс
25.09.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В третьем круге турнира в Ухане Арина Соболенко (Беларусь, 14 WTA) сыграет с Кики Бертенс (Голландия, 8 WTA).
Сетка турнира
Wuhan Open
Ухань, Китай
22 – 28 сентября 2019
Premier 5
Призовой фонд – 2 828 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В третьем круге турнира в Ухане Арина Соболенко (Беларусь, 14 WTA) сыграет с Кики Бертенс (Голландия, 8 WTA).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)