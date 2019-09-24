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Ухань (WTA). Третий круг. Соболенко сыграет с Бертенс

25.09.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В третьем круге турнира в Ухане Арина Соболенко (Беларусь, 14 WTA) сыграет с Кики Бертенс (Голландия, 8 WTA).

Сетка турнира здесь.

Wuhan Open

Ухань, Китай

22 – 28 сентября 2019

Premier 5

Призовой фонд – 2 828 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
25 сентября, 09.00
Онлайн матча

 

Светлана Кузнецова (Россия)  Элина Свитолина (Украина)
Дата проведения
25 сентября, 07.30
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия)  Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
25 сентября, 10.30
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
25 сентября, 06.00
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  София Кенин (США)
Дата проведения
25 сентября, 09.00
Онлайн матча

 

Ван Цян (Китай)  Элисон Риск (США)
Дата проведения
25 сентября, 11.00
Онлайн матча

 

Даяна Ястремская (Украина)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
25 сентября, 14.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Слоун Стивенс (США)
Дата проведения
25 сентября, 15.30
Онлайн матча

 

 
 
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В третьем круге турнира в Ухане Арина Соболенко (Беларусь, 14 WTA) сыграет с Кики Бертенс (Голландия, 8 WTA).
 
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