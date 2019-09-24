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Форвард «Торонто» Мэттьюс обвиняется в хулиганстве и непристойном поведении
25.09.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форварду
Согласно
По словам пострадавшей, они объяснили свое поведение тем, что хотели узнать, как она отреагирует, и что им было весело увидеть ее реакцию. В ответ женщина сказала им, что она бывший военный с посттравматическим расстройством.
После этого, как утверждает пострадавшая, Мэттьюс снял свои штаны, наклонился и схватил себя за ягодицы. При этом он оставался в боксерах.
Суд Скоттсдейла рассмотрит дело Мэттьюса сегодня, при этом игроку не обязательно присутствовать на предварительном слушании лично.
По законам Аризоны, за хулиганство предусмотрено наказание до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 2500 долларов.
В феврале 2019 года Мэттьюс подписал новый 5-летний контракт с «Торонто» на 58 млн долларов и считался одним из главных претендентов на капитанскую повязку в команде.
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Форварду «Торонто» Остону Мэттьюсу предъявлено обвинение в хулиганстве.
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