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Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ, «Шахтер» в гостях у «Городеи»

25.09.2019 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся перенесенные матчи 15-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Витебск» и «Городея» – «Шахтер». А также игра 18-го тура «Динамо» Брест – БАТЭ.

Чемпионат Беларуси

Перенесенные матчи

Славия – Витебск
Дата проведения
25 сентября, 16.30, «Юность»
Онлайн матча
Городея – Шахтер
Дата проведения
25 сентября, 18.45, «Городея»
Онлайн матча
Динамо Брест – БАТЭ
Дата проведения
25 сентября, 20.45, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

#Матч года. Матч, в котором, возможно, сменится чемпион, хотя тут есть варианты. Качайте приложение брестского «Динамо» (iOsAndroid) и приложение БАТЭ (iOsAndroid) от Tribuna.com – вы точно узнаете самое веселое и важное 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня состоятся перенесенные матчи 15-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Витебск» и «Городея» – «Шахтер».
 
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