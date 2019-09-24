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Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ, «Шахтер» в гостях у «Городеи»
25.09.2019 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоятся перенесенные матчи 15-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Витебск» и «Городея» – «Шахтер». А также игра 18-го тура «Динамо» Брест – БАТЭ.
Чемпионат Беларуси
Перенесенные матчи
#Матч года. Матч, в котором, возможно, сменится чемпион, хотя тут есть варианты. Качайте приложение брестского «Динамо» (
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Сегодня состоятся перенесенные матчи 15-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Витебск» и «Городея» – «Шахтер».
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