Чемпионат Беларуси. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ, «Шахтер» в гостях у «Городеи»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоятся перенесенные матчи 15-го тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Витебск» и «Городея» – «Шахтер». А также игра 18-го тура «Динамо» Брест – БАТЭ.

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