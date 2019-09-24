Шлойдо об объединении с «Динамо»: «Мое мнение однозначно: они развиваются своим путем. У нас своя ниша: подготовка молодежи»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Минска» Игорь Шлойдо считает, что объединение клуба с минским «Динамо» не принесет пользу белорусскому футболу.

«Каких-то документов или указаний «Минск» не получал. Мое мнение однозначно: у «Динамо» своя база, своя школа, свои традиции и болельщики. Они развиваются своим путем. У нас своя ниша: подготовка молодежи. И чем будет больше команд, тем выше конкуренция, больше возможностей проявлять себя молодым игрокам. Мы должны идти параллельно и соперничать только на футбольных газонах, а не где-то в кабинетах», – сказал Шлойдо в программе «Спорт-кадр».

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