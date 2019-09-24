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Ули Хенесс: «Бавария» не будет отпускать игроков в сборную Германии, если тер Стеген сменит Нойера»

25.09.2019 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать за сборную Германии, если Мануэль Нойер перестанет быть основным вратарем национальной команды.

«Прежде чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную.

Мы никогда не примем подобные перемены. Лев услышит наши слова», – цитирует Хенесса Spox.com со ссылкой на Sport Bild.

На этой неделе появилась информация, что вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген выйдет в старте сборной Германии в одном из двух ближайших матчей.

Ранее Нойер и тер Стеген устроили перепалку в прессе на тему того, кто из них достоин играть в стартовом составе сборной.

Хенесс о тер Стегене в сборной: «Пресса поддерживает его, будто он уже выиграл 17 чемпионатов мира. Нойер – номер один»

Кто забьет в матче Бреста и БАТЭ: Лаптев – 2.6, Нехачик, Савицкий, Скавыш – 3.2 ⚽

 
Теги: Брест
 
 
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Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать за сборную Германии, если Мануэль Нойер перестанет быть основным вратарем...
 
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