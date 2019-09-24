«Славия» – «Витебск». На 89-й минуте игры судья отменил пенальти в ворота гостей после консультаций с боковым арбитром

Источник материала: Tribuna.com

На 89-й минуте матча 15 тура чемпионата Беларуси «Славия» – «Витебск» (0:1) главный арбитр матча Сергей Красников назначил 11-метровый в ворота гостей после того как вратарь Дмитрий Гущенко сфолил в своей штрафной на Слюсаре.

Однако после подсказки бокового арбитра отменил свое решение назначить пенальти. Лайнсмен усмотрел, что Гущенко не коснулся ноги игрока «Славии».

Тренерский штаб мозырян высказывал претензии к судьям, главный тренер «Славии» Михаил Мартинович получил красную карточку.

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