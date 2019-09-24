На матч фанатов «Динамо» против «Амкала» уже нет билетов. Зарезервировано 2700 штук

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, фанаты минского «Динамо» сыграют товарищеский матч с популярной российской любительской командой «Амкал».

«За 15 минут регистрации на субботний матч были зарезервированы все доступные билеты, а их было 2700», – сообщает телеграм-канал «Динамо» .

28 сентября «Амкал» сыграет против команды болельщиков минского «Динамо» – «Made in Minsk». Поединок состоится на стадионе ФК «Минск» и начнется в 17:00.

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