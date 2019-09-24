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«Динамо» Брест – БАТЭ. Филипенко, Лаптев и Гордейчук выйдут с первых минут, Савицкий остался в запасе
25.09.2019 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен составы брестского «Динамо» и
Динамо Брест: Гутор, Веретило, Дуарте, Кики, Павловец, Кисляк, Нойок, Нехайчик, Милевский, Гордейчук, Лаптев.
Запасные: Павлюченко, Савицкий, Васильев, Никифоренко, Хобленко, Кривец, Бабаво.
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Драгун, Копитович, Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич, Бага, Милич, Симович.
Запасные: Черник, Березкин, Дубаич, Виллюмссон, Волков, Туоминен, Мукам.
Матч начнется в 20.45.
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