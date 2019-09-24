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Галыгин обратился к БАТЭ: «Надо красиво появиться, красиво победить и спокойно поехать домой»

25.09.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шоумен и известный болельщик БАТЭ Вадим Галыгин обратился к борисовчанам накануне матча с брестским «Динамо», который начнется сегодня в 20.45.

«Дорогой и любимый клуб БАТЭ! Ребята, предстоит важная игра. Безусловно, все игры важны. Но эта особенная. Потому что вокруг нее огромный ажиотаж. Понятное дело, что соперник очень хочет победить. Потому что они вот видят это вот чемпионство! Оно где-то вот совсем рядом. Но! Его еще нужно заслужить. Поэтому я хотел бы вам пожелать спокойствия. В гостях нужно вести себя спокойно и уверенно. Это и есть хороший гость. Надо красиво появиться, красиво победить и спокойно поехать домой. Я вам желаю хорошей игры!

Обращаюсь к Игоряну Стасевичу. Ты же волшебник. Сделай все красиво. Чтобы было волшебно, чтобы мы победителями уехали из Бресте. Парни, все будет хорошо! Помните, мы же БАТЭ! Мы мощные и классные. И лучшие!» – сказал Галыгин в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Шоумен и известный болельщик БАТЭ Вадим Галыгин обратился к борисовчанам накануне матча с брестским «Динамо», который начнется сегодня в 20.45.
 
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