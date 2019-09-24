|
КХЛ: «Блокировка видеопортала в Беларуси – техническая ошибка»
25.09.2019 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера, 24 сентября, на территории Беларуси был
«Временная блокировка видеопортала КХЛ на территории Республики Беларусь явилась следствием технической ошибки при тестировании нового функционала. На данный момент неисправность устранена, болельщики из Беларуси могут смотреть видео на ресурсах КХЛ в полном объеме», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 24 сентября, на территории Беларуси был заблокирован доступ к видеопорталу Континентальной хоккейной лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)