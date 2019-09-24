КХЛ: «Блокировка видеопортала в Беларуси – техническая ошибка»

Источник материала: Tribuna.com

Вчера, 24 сентября, на территории Беларуси был заблокирован доступ к видеопорталу Континентальной хоккейной лиги. КХЛ прокомментировала данный инцидент.

«Временная блокировка видеопортала КХЛ на территории Республики Беларусь явилась следствием технической ошибки при тестировании нового функционала. На данный момент неисправность устранена, болельщики из Беларуси могут смотреть видео на ресурсах КХЛ в полном объеме», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.