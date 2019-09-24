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«Динамо» Брест – БАТЭ. Гордейчук забил гол и отпраздновал его

25.09.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:0, второй тайм) счет открыл форвард хозяев Михаил Гордейчук.

Отметим, что футболист, в свое время выступавший за борисовчан, отпраздновал гол.

Гордейчук выступал за БАТЭ в сезоне 2011, а также с 2014 по 2018 год.

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Теги: Брест
 
 
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В матче чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:0, второй тайм) счет открыл форвард хозяев Михаил Гордейчук.
 
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