«Динамо» Брест – БАТЭ. Гордейчук забил гол и отпраздновал его

Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (1:0, второй тайм) счет открыл форвард хозяев Михаил Гордейчук.

Отметим, что футболист, в свое время выступавший за борисовчан, отпраздновал гол.

Гордейчук выступал за БАТЭ в сезоне 2011, а также с 2014 по 2018 год.

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