«Динамо» Брест – БАТЭ. Хомутовский и Тарасенко со скамейки прокомментировали для «Беларусь 5» ход матча

Источник материала: Tribuna.com

В эти минуты проходит матч «Динамо» Брест – (0:0, первый тайм).

Отметим, что журналист «Беларусь 5» Андрей Иванов по ходу матча взял комментарий у тренера вратарей брестчан Василия Хомутовского, который сказал несколько слов о стартовых 20-ти минутах первого тайма, и тренера БАТЭ Валерия Тарасенко, который резюмировал концовку тайма.

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