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«Динамо» Брест – БАТЭ. Хомутовский и Тарасенко со скамейки прокомментировали для «Беларусь 5» ход матча
25.09.2019 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В эти минуты проходит матч «Динамо» Брест –
Отметим, что журналист «Беларусь 5» Андрей Иванов по ходу матча взял комментарий у тренера вратарей брестчан Василия Хомутовского, который сказал несколько слов о стартовых 20-ти минутах первого тайма, и тренера БАТЭ Валерия Тарасенко, который резюмировал концовку тайма.
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«Динамо» Брест – БАТЭ. Хомутовский и Тарасенко со скамейки прокомментировали для «Беларусь 5» ход матча
В эти минуты проходит матч «Динамо» Брест – БАТЭ (0:0, первый тайм).
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