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Алексей Бага: «Празднование Гордейчука? Меня ни в коем случае не задело. Он сделал свою работу, порадовался»

25.09.2019 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с брестским «Динамо» (1:1) прокомментировал празднование гола от бывшего игрока борисовчан Михаила Гордейчука, передает корреспондент Tribuna.com.

– Гордейчук праздновал гол в ворота БАТЭ. Вас это задело?

– Нет, ни в коем случае. Он сделал свою работу, порадовался. Разделил эту радость с болельщиками.

– Эта ничья – обидная или у вас нет никакого разочарования?

– Разочарование есть всегда, когда ты не выигрываешь. Как сложилось, так сложилось. Впереди еще достаточная дистанция. В розыгрыше еще 24 очка. С сегодняшней минуты начинаем готовиться к «Неману». Играем и работаем дальше. Где бы ты ни играл, если не выиграл, то обидно. Значит, что-то где-то сделал не так, – сказал Бага.

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с брестским «Динамо» (1:1) прокомментировал празднование гола от бывшего игрока борисовчан Михаила Гордейчука,...
 
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