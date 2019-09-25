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Алексей Бага: «Празднование Гордейчука? Меня ни в коем случае не задело. Он сделал свою работу, порадовался»
25.09.2019 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с брестским
– Гордейчук праздновал гол в ворота БАТЭ. Вас это задело?
– Нет, ни в коем случае. Он сделал свою работу, порадовался. Разделил эту радость с болельщиками.
– Эта ничья – обидная или у вас нет никакого разочарования?
– Разочарование есть всегда, когда ты не выигрываешь. Как сложилось, так сложилось. Впереди еще достаточная дистанция. В розыгрыше еще 24 очка. С сегодняшней минуты начинаем готовиться к
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Алексей Бага: «Празднование Гордейчука? Меня ни в коем случае не задело. Он сделал свою работу, порадовался»
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