Алексей Бага: «Празднование Гордейчука? Меня ни в коем случае не задело. Он сделал свою работу, порадовался»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с брестским (1:1) прокомментировал празднование гола от бывшего игрока борисовчан , передает корреспондент Tribuna.com.

– Гордейчук праздновал гол в ворота БАТЭ. Вас это задело?

– Нет, ни в коем случае. Он сделал свою работу, порадовался. Разделил эту радость с болельщиками.

– Эта ничья – обидная или у вас нет никакого разочарования?

– Разочарование есть всегда, когда ты не выигрываешь. Как сложилось, так сложилось. Впереди еще достаточная дистанция. В розыгрыше еще 24 очка. С сегодняшней минуты начинаем готовиться к . Играем и работаем дальше. Где бы ты ни играл, если не выиграл, то обидно. Значит, что-то где-то сделал не так, – сказал Бага.

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