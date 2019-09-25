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Марцел Личка: «И мы, и БАТЭ сегодня потеряли три очка»

25.09.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в матче чемпионата Беларуси.

– Марцел, наверное, закономерный результат. или все-таки вы считаете, что команда потеряла три очка?

– Думаю, и мы, и БАТЭ потеряли три очка. Сегодня обе команды хотели победить. Думаю, для нас это неплохой результат. Все в наших руках. Нам было сегодня важно не проиграть. Это мы сделали.

БАТЭ – это БАТЭ. Хорошая команда с опытом и с хорошими игроками. Надо респектовать силе соперника.  И БАТЭ это показал в сегодняшней тяжелой игре

– То есть перед матчем задача стояла побеждать? Да? Никакой ничьей?

– Нет-нет. Думаю, вы сами могли посмотреть, что футбол был очень открытым. Было много возможностей для гола у обеих команд. Игра могла закончиться 3:2, 3:3. Хорошо играли вратари, были перекладины. Плюс полный стадион, «солд аут». Был праздник для футбола.

– В то же время вы имеете очковый перевес. Стратегическое преимущество. И концовка чемпионата для вас, по идее, для вас должна пройти, наверное, в более спокойном режиме.

– Нет. Как сказать. Но все в наших руках. Это значит, что нам нужно смотреть только на нашу игру, на наши результаты.  Это важно для нас

– «Динамо» набрало потрясающий ход. Вы можете сказать, что сейчас при вас команда находится в лучшем своем состоянии?

– Ух…

– Или, может, по-прежнему есть дисбаланс?

– Наша команда ориентирована на нападение. Как я говорю, что игру для нас лучше выиграть 4:2, 4:3. Чем 1:0 и стоять сзади. Потому что болельщик приходит на стадион смотреть на игру как на спектакль.  Это мы хотим всегда делать.

Да, сегодня нам было очень тяжело. Потому что БАТЭ имел очень хорошие моменты для гола. Но итог матча 1:1 и для нас это неплохо, – сказал Личка в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с БАТЭ (1:1) в матче чемпионата Беларуси.
 
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