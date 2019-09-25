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Алексей Бага: «Гол Драгуна на 53-й минуте? Это на самом деле уже что-то мистическое»

25.09.2019 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с брестким «Динамо» (1:1) поделился мнением о голе хавбека Станислава Драгуна, который он забил на 53-й минуте, которая считается символичной для борисовчан.

На 53-м году жизни ушел председатель БАТЭ Анатолий Капский. В каждом матче на 53-й минуте игры болельщики аплодируют в память об ушедшем президенте клуба. В прошлом году после смерти Анатолия Капского Драгун так же отличился на 53-й минуте в игре с минским «Динамо».

– Сегодня перед матчем была минута молчания в память об Анатолии Капском. Ее не было в предыдущих встречах. Хотя она логично напрашивалась. И снова Драгун, снова 53-я минута.

– Я тоже об этом подумал в конце игры, когда посмотрел на табло. Конечно, это на самом деле уже что-то мистическое, – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с брестким «Динамо» (1:1) поделился мнением о голе хавбека Станислава Драгуна, который он забил на 53-й минуте, которая...
 
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