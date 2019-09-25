Алексей Бага: «Какой будет концовка чемпионата? Я думаю, что такой же веселой, как и сегодняшний футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал ничью с брестским «Динамо» (1:1) в матче чемпионата Беларуси.

– Алексей Анатольевич, это был тот случай, когда на двоих могли забивать шесть, а ограничились двумя?

– Ну да. Футболисты поддержали атмосферу. Была яркая атмосфера на трибунах и яркая игра. Моментов было много. Футбол получился не закрытым. Доставили удовольствие людям. Ну и удовольствие было находиться здесь и участвовать в этом всем.

– В конце начала игра перерастать в такую рубку. Было много достаточно много стыков в концовке. Но в то же время вы потом подошли к Артему Милевскому, обнялись, перебросились несколькими словами, улыбнулись.

– Ну главное, чтобы жесткое и спортивное не переходило в грубость и хамство. Это самое главное. А после свистка поблагодарить друг друга за игру, считаю, это нормальное явление

– Сегодня было ожидаемо, что левый фланг защиты у Бреста будет проседать, учитывая, что там был Павловец. Но в то же время активности там, по крайней мере в первой половине, там было не много. Чем объясните?

– Очень активно сыграл Стасевич на своем фланге. Поэтому… Скажем, не совсем был баланс в атаке у нас. Но очень здорово Милич справлялся с оборонительными функциями. Поэтому к нему, естественно, никаких претензий.

– Какой будет концовка чемпионата?

– Я думаю, что такой же веселой, как и сегодняшний футбол :), – сказал Бага в эфире «Беларусь 5».

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