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Василий Хомутовский: «Гол Драгуна на 53-й минуте? Символично было в прошлом году, а сейчас – это стечение обстоятельств»

25.09.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский, по ходу матча комментируя встречу с БАТЭ, ответил на вопрос о том, символично ли то, что Станислав Драгун отличился голом на 53-й минуте игры.

– Василий, первый эпизод с голом Гордейчука защитники просто зевнули?

– Наш гол… Думаю, первые 20 секунд. Паша Нехайчик с левой ноги здорово подал в штрафную. Если не ошибаюсь, то Артем Милевский выиграл борьбу и сыграл головой и сбросил Мише Гордейчуку, который из-под защитника пробил. Начало для нас было классное.

Потом у них был момент, когда они попали в штангу и с фланга прошел игрок и прострелил и…

– Такие не берутся?

– Для вратаря, да. С прострела в касание… Там больше вопрос к защитникам. Но это уже будет после игры отдельный разбор. Плюс у нас еще было несколько хороших моментов.  Думаю, игра болельщикам нравится. Атака на атаку.

– Снова Драгун, снова 53-я минута. Снова в такой день (годовщина со дня смерти Анатолия Капского – прим. Tribuna).

– Ну такой день… Это не годовщина (Капский умер 22 сентября 2018 года – прим.). Но я не думаю, что очень символично, потому что было символично в прошлом году (Драгун забил в матче с минским «Динамо» на 53-й минуте – прим.). А сейчас уже просто стечение обстоятельств, – сказал Хомутовский в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский, по ходу матча комментируя встречу с БАТЭ, ответил на вопрос о том, символично ли то, что Станислав Драгун...
 
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