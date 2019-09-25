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«Динамо» Брест – БАТЭ. Драгун отличился голом на 53-й минуте, которая считается минутой памяти о Капском
25.09.2019 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» принимает БАТЭ (1:1, второй тайм).
Счет команды открыли во втором тайме, на 45-й минуте отличился Михаил Гордейчук, а полузащитник БАТЭ Станислав Драгун сравнял счет на 53-й минуте встречи.
Добавим, что 53-я минута считается символической для борисовчан, на 53-й минуте фанаты борисовчан традиционно аплодируют в память о президенте БАТЭ Анатолии Капском, который ушел из жизни на 53-м году жизни.
Добавим, что Станислав Драгун также отличился в прошлом году в матче с минским «Динамо» на 53-й минуте.
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«Динамо» Брест – БАТЭ. Драгун отличился голом на 53-й минуте, которая считается минутой памяти о Капском
В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» принимает БАТЭ (1:1, второй тайм).
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