«Динамо» Брест – БАТЭ. Драгун отличился голом на 53-й минуте, которая считается минутой памяти о Капском

Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Беларуси брестское «Динамо» принимает БАТЭ (1:1, второй тайм).

Счет команды открыли во втором тайме, на 45-й минуте отличился Михаил Гордейчук, а полузащитник БАТЭ Станислав Драгун сравнял счет на 53-й минуте встречи.

Добавим, что 53-я минута считается символической для борисовчан, на 53-й минуте фанаты борисовчан традиционно аплодируют в память о президенте БАТЭ Анатолии Капском, который ушел из жизни на 53-м году жизни.

Добавим, что Станислав Драгун также отличился в прошлом году в матче с минским «Динамо» на 53-й минуте.

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