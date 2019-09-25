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Чемпионат Италии. «Интер» одолел «Лацио», «Наполи» проиграл «Кальяри», «Рома» уступила «Аталанте»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 5-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Брешией» на выезде.
Завтра состоится матч между «Интером» и «Лацио», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Кальяри».
Завершится тур в четверг, когда «Торино» будет противостоять «Милану».
Чемпионат Италии
5-й тур
- Дата проведения
-
24 сентября, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Давидович, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Витале, 83), Пессина, Дзакканьи (Верре, 61), Ди Кармине (Стемпиньски, 29).
Удинезе –
Муссо, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Мандрагора, Фофана, Яяло, Сема (Опоку, 78), Барак (Уолас, 70), Лазанья (Окака Чука, 65).
- Предупреждения:
-
Ларсен
(42), Яяло
(60), Уолас
(82), Родриго Бекао
(90).
- Дата проведения
-
24 сентября, 22.00, «Марио Ригамонти»
- Голы:
-
1:0 –
4 Доннарумма,
1:1 –
40, автогол Чансельор,
1:2 –
63 Пьянич.
Брешия –
Йоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею (Мартелла, 70), Бизоли, Тонали, Дессена, Ромуло (Айе, 85), Доннарумма (Матри, 64), Балотелли.
Ювентус –
Шченсны, Данило (Куадрадо, 19), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Рабьо, Рэмзи (Бернардески, 69), Дибала (Матюиди, 80), Игуаин.
- Предупреждения:
-
Хедира
(7), Бонуччи
(41), де Лигт
(56), Чистана
(79).
- Дата проведения
-
25 сентября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
0:1 –
70 Сапата,
0:2 –
90 де Рон.
Рома –
Лопес, Спинаццола (Жезус, 56), Смоллинг, Фасио (Калинич, 76), Коларов, Кристанте, Верету, Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65), Джеко.
Аталанта –
Голлини, Толои, Кьер, Паломино, Хатебур, Фройлер, де Рон, Кастань, Малиновский (Госенс, 79), Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).
- Предупреждения:
-
Кьер
(25), Дзаньоло
(40), Жезус
(89).
- Дата проведения
-
25 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
-
1:0 –
23 Д`Амброзио.
Интер –
Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Бираги, Весино (Сенси, 57), Политано (Мартинес, 77), Лукаку (Санчес, 83).
Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 66), Хони Родригес, Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа.
- Предупреждения:
-
Луис Альберто
(31), Д`Амброзио
(45), Баштуш
(73), Пароло
(81), Мартинес
(90).
- Дата проведения
-
25 сентября, 22.00, «Эннио Тардини»
- Гол:
-
1:0 –
90, автогол Бурабия.
Парма –
Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Дармиан, Эрнани, Скоццарелла (Бругман, 67), Барилла, Кулусевски (Спрокати, 88), Инглезе (Корнелиус, 78), Жервиньо.
Сассуоло –
Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Толян, Маньянелли (Бурабия, 85), Обианг, Локателли (Траоре, 46), Берарди, Капуто, Бога (Дефрель, 67).
- Предупреждения:
-
Жервиньо
(20), Обианг
(72), Гальоло
(89), Якопони
(90).
- Дата проведения
-
25 сентября, 22.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Голы:
-
0:1 –
11, пенальти Манкозу,
1:1 –
17 Ди Франческо,
1:2 –
47 Кальдерони,
1:3 –
73, пенальти Манкозу.
СПАЛ –
Бериша, Чонек, Викари, Фелипе (Игор Жулио, 55), Реца (Валоти, 77), Мурджа, Миссироли, Куртич, Ди Франческо (Эспето, 57), Флоккари, Петанья.
Лечче –
Габриэл, Рисполи, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Маер (Имбула, 74), Петриччоне, Табанелли, Фалько (Ла Мантия, 84), Манкозу, Эль-Бабакар (Шахов, 68).
- Предупреждения:
-
Эль-Бабакар
(6), Кальдерони
(34), Игор Жулио
(70).
- Дата проведения
-
25 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
- Гол:
-
0:1 –
87 Кастро.
Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович (Кулибали, 46), Кальехон, Аллан, Зелиньски, Мариу Руй, Лосано (Льоренте, 66), Инсинье (Милик, 74), Мертенс.
Кальяри –
Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Ликояннис, Нандес, Олива, Ионицэ, Рог (Кастро, 72), Симеоне (Черри, 74), Жоао Педро (Чеппителли, 90).
- Предупреждения:
-
Рог
(30), Аллан
(37).
- Удаление:
-
Кулибали
(88).
- Дата проведения
-
25 сентября, 22.00, «Артемио Франки»
- Голы:
-
1:0 –
31 Пеццелья,
2:0 –
57 Кьеза,
2:1 –
79 Бонаццоли.
Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси, 81), Далберт, Кьеза (Влахович, 90), Рибери (Соттил, 73).
Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Депаоли, Экдаль, Роналду Виейра, Мурру, Рамирес (Ригони, 46), Капрари (Шабо, 65), Габбьядини (Бонаццоли, 46).
- Предупреждения:
-
Берешиньски
(21), Роналду Виейра
(39), Мурильо
(43), Далберт
(47), Депаоли
(75), Лирола
(88), Соттил
(90), Пульгар
(90).
- Удаление:
-
Мурильо
(54).
- Дата проведения
-
25 сентября, 22.00, «Луиджи Феррарис»
Дженоа –
Раду, Ромеро, Сапата, Кришито, Радованович, Гильоне, Баррека (Паяч, 83), Лерагер, Шене (Фавилли, 81), Пинамонти (Сапонара, 68), Куаме.
Болонья –
Скорупски, Томиясу, Бани, Денсвил, Крейчи, Медель, Орсолини, Сориано (Джемаили, 90), Поли (Ольсен, 87), Сансоне, Паласио (Сантандер, 72).
- Предупреждения:
-
Томиясу
(2), Лерагер
(28), Сапата
(42), Денсвил
(46), Гильоне
(68), Ромеро
(73), Радованович
(79), Поли
(79), Ольсен
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 5-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Брешией» на выезде.
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