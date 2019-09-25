ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Италии. «Интер» одолел «Лацио», «Наполи» проиграл «Кальяри», «Рома» уступила «Аталанте»

25.09.2019 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В 5-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Брешией» на выезде. 

Завтра состоится матч между «Интером» и «Лацио», «Рома» примет «Аталанту», а «Наполи» – «Кальяри». 

Завершится тур в четверг, когда «Торино» будет противостоять «Милану». 

Чемпионат Италии

5-й тур

Верона – Удинезе 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 сентября, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Давидович, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Витале, 83), Пессина, Дзакканьи (Верре, 61), Ди Кармине (Стемпиньски, 29).
УдинезеМуссо, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Мандрагора, Фофана, Яяло, Сема (Опоку, 78), Барак (Уолас, 70), Лазанья (Окака Чука, 65).
Предупреждения:
Ларсен (42), Яяло (60), Уолас (82), Родриго Бекао (90).

 

Брешия – Ювентус 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
24 сентября, 22.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 Доннарумма, 1:1 – 40, автогол Чансельор, 1:2 – 63 Пьянич.
БрешияЙоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею (Мартелла, 70), Бизоли, Тонали, Дессена, Ромуло (Айе, 85), Доннарумма (Матри, 64), Балотелли.
ЮвентусШченсны, Данило (Куадрадо, 19), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Рабьо, Рэмзи (Бернардески, 69), Дибала (Матюиди, 80), Игуаин.
Предупреждения:
Хедира (7), Бонуччи (41), де Лигт (56), Чистана (79).

 

Рома – Аталанта 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
25 сентября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 70 Сапата, 0:2 – 90 де Рон.
РомаЛопес, Спинаццола (Жезус, 56), Смоллинг, Фасио (Калинич, 76), Коларов, Кристанте, Верету, Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян, 65), Джеко.
АталантаГоллини, Толои, Кьер, Паломино, Хатебур, Фройлер, де Рон, Кастань, Малиновский (Госенс, 79), Гомес (Пашалич, 88), Иличич (Сапата, 60).
Предупреждения:
Кьер (25), Дзаньоло (40), Жезус (89).

 

Интер – Лацио 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 23 Д`Амброзио.
ИнтерХанданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д`Амброзио, Барелла, Брозович, Бираги, Весино (Сенси, 57), Политано (Мартинес, 77), Лукаку (Санчес, 83).
ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша, 73), Пароло, Луис Альберто (Лейва, 66), Хони Родригес, Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа.
Предупреждения:
Луис Альберто (31), Д`Амброзио (45), Баштуш (73), Пароло (81), Мартинес (90).

 

Парма – Сассуоло 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90, автогол Бурабия.
ПармаСепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Дармиан, Эрнани, Скоццарелла (Бругман, 67), Барилла, Кулусевски (Спрокати, 88), Инглезе (Корнелиус, 78), Жервиньо.
СассуолоКонсильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Толян, Маньянелли (Бурабия, 85), Обианг, Локателли (Траоре, 46), Берарди, Капуто, Бога (Дефрель, 67).
Предупреждения:
Жервиньо (20), Обианг (72), Гальоло (89), Якопони (90).

 

СПАЛ – Лечче 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11, пенальти Манкозу, 1:1 – 17 Ди Франческо, 1:2 – 47 Кальдерони, 1:3 – 73, пенальти Манкозу.
СПАЛБериша, Чонек, Викари, Фелипе (Игор Жулио, 55), Реца (Валоти, 77), Мурджа, Миссироли, Куртич, Ди Франческо (Эспето, 57), Флоккари, Петанья.
ЛеччеГабриэл, Рисполи, Лучони, Россеттини, Кальдерони, Маер (Имбула, 74), Петриччоне, Табанелли, Фалько (Ла Мантия, 84), Манкозу, Эль-Бабакар (Шахов, 68).
Предупреждения:
Эль-Бабакар (6), Кальдерони (34), Игор Жулио (70).

 

Наполи – Кальяри 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 87 Кастро.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович (Кулибали, 46), Кальехон, Аллан, Зелиньски, Мариу Руй, Лосано (Льоренте, 66), Инсинье (Милик, 74), Мертенс.
КальяриОльсен, Каччаторе, Пизакане, Клаван, Ликояннис, Нандес, Олива, Ионицэ, Рог (Кастро, 72), Симеоне (Черри, 74), Жоао Педро (Чеппителли, 90).
Предупреждения:
Рог (30), Аллан (37).
Удаление:
Кулибали (88).

 

Фиорентина – Сампдория 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Пеццелья, 2:0 – 57 Кьеза, 2:1 – 79 Бонаццоли.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси, 81), Далберт, Кьеза (Влахович, 90), Рибери (Соттил, 73).
СампдорияАудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Депаоли, Экдаль, Роналду Виейра, Мурру, Рамирес (Ригони, 46), Капрари (Шабо, 65), Габбьядини (Бонаццоли, 46).
Предупреждения:
Берешиньски (21), Роналду Виейра (39), Мурильо (43), Далберт (47), Депаоли (75), Лирола (88), Соттил (90), Пульгар (90).
Удаление:
Мурильо (54).

 

Дженоа – Болонья 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
ДженоаРаду, Ромеро, Сапата, Кришито, Радованович, Гильоне, Баррека (Паяч, 83), Лерагер, Шене (Фавилли, 81), Пинамонти (Сапонара, 68), Куаме.
БолоньяСкорупски, Томиясу, Бани, Денсвил, Крейчи, Медель, Орсолини, Сориано (Джемаили, 90), Поли (Ольсен, 87), Сансоне, Паласио (Сантандер, 72).
Предупреждения:
Томиясу (2), Лерагер (28), Сапата (42), Денсвил (46), Гильоне (68), Ромеро (73), Радованович (79), Поли (79), Ольсен (90).

 

Торино – Милан
Дата проведения
26 сентября, 22.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Брест – БАТЭ. Филипенко, Лаптев и Гордейчук выйдут с первых минут, Савицкий остался в запасе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика