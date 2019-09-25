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Александр Нойок: «БАТЭ сто лет чемпион? Думаю, чуть меньше. Но пора это прекращать»
26.09.2019 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о матче чемпионата Беларуси с БАТЭ (1:1).
Сегодня у Игоря Ивановича Беланова день рождения, а я каждый гол праздную, как он. Хотелось поздравить, но... Ничего, идем дальше. Осталось восемь игр до конца – будем бороться за чемпионство.
– Ничья – нормальный результат?
– Ну, если честно, хотелось выиграть. Имели кучу моментов. Но, опять же, БАТЭ тоже очень хорошая команда. Нужно отдать им должное. Думаю, эта игра была интересной для болельщиков, пришло столько людей, атмосфера — все прекрасно.
– Милевский сказал, что БАТЭ – сто лет чемпион...
– Сто? Думаю, чуть меньше. Но пора это прекращать, – сказал Нойок.
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Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о матче чемпионата Беларуси с БАТЭ (1:1).
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