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Александр Нойок: «БАТЭ сто лет чемпион? Думаю, чуть меньше. Но пора это прекращать»

26.09.2019 00:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о матче чемпионата Беларуси с БАТЭ (1:1).

Сегодня у Игоря Ивановича Беланова день рождения, а я каждый гол праздную, как он. Хотелось поздравить, но... Ничего, идем дальше. Осталось восемь игр до конца – будем бороться за чемпионство.

– Ничья – нормальный результат?

– Ну, если честно, хотелось выиграть. Имели кучу моментов. Но, опять же, БАТЭ тоже очень хорошая команда. Нужно отдать им должное. Думаю, эта игра была интересной для болельщиков, пришло столько людей, атмосфера — все прекрасно.

– Милевский сказал, что БАТЭ – сто лет чемпион...

– Сто? Думаю, чуть меньше. Но пора это прекращать, – сказал Нойок.

 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о матче чемпионата Беларуси с БАТЭ (1:1).
 
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