Марцел Личка: «Мы – фавориты в борьбе за чемпионство. Все в наших руках»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка после матча с БАТЭ (1:1) подвел итоги встречи перенесенного матча чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Сегодня для нас результат 1:1 – это плюс. БАТЭ показал свой уровень на поле. Команда умеет играть такие матчи, где нужен опыт. Для нас такая встреча – тоже большой опыт. Такие игры помогают нам расти. Забили первые. Думал, нам это поможет. Но БАТЭ продолжил играть в своем стиле и быстро отыгрался. Сегодня можем быть довольны результатом.

– Левым защитником играл Павловец. Почему он? Какие вообще были варианты на эту позицию?

– Других вариантов не было. Витус – красная, Юзепчук – 4 желтых, Быков повредил руку.

– На замене одни игроки атаки. Беда с защитниками?

– Мы атакуем. Так получилось, Кацикас уже тренируется, но не готов играть. Нам сложно из-за этого, но «Динамо» каждую неделю показывает характер. С «Энергетиком-БГУ» вышли с двумя защитниками. Нойок играл в центре защиты, Юзепчук – справа. Только Кики и Витус были защитниками. Нужно работать и бегать. Футбол – это борьба.

– Кто сейчас главный фаворит в борьбе за чемпионство?

– Мы. Все в наших руках. Не знал результат матча «Городея» – «Шахтер». 0:0 для нас хорошо. Наше счастье в наших руках. Надо набирать очки. Осталось 8 игр, 24 очка в розыгрыше. Каждый плохой шаг может стать фатальным. Три команды претендуют на чемпионство. Еще и «Шахтер» считаю претендентом, – сказал Личка.

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