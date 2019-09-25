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Олег Веретило: «Брест – чемпион? Ну, куда еще? Впереди восемь матчей, нельзя очки терять»
26.09.2019 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило поделился впечатлениями о матче чемпионата Беларуси с БАТЭ (1:1).
– Пропущенный гол, показалось, немного сбил концентрацию?
– Ну да, потеряли концентрацию. Что на фланге, что в центре Стас Драгун вбегал...
– Брест в этом году ни разу не проиграл БАТЭ...
– Это плюс (улыбается). Плюс в том, что в нашем чемпионате есть команда, которая не проигрывает действующему победителю.
– Брест – чемпион?
– Ну, куда еще? Впереди восемь матчей, нельзя очки терять. Борьбы будет много: и у нас, и у БАТЭ, и у «Шахтера», – сказал Веретило.
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