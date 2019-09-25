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Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» по пенальти прошел «Рочдейл», «Ливерпуль» победил «МК Донс», «Челси» забил 7 мячей «Гримсби»

26.09.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Кубок английской лиги

3-й раунд

Уотфорд – Суонси 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Уэлбек, 1:1 – 34 Серридж, 2:1 – 79 Перейра.
УотфордГомес, Янмат, Кабаселе, Предль, Мазина, Кина (Клеверли, 56), Перейра, Чалоба, Дукуре (Сарр, 61), Грэй (Деулофеу, 77), Уэлбек.
СуонсиНордфельдт, ван дер Хорн, Джон, Кабанго, Робертс, Дайер (Гаррик, 80), Байерс, Данда (Раутледж, 66), Граймз, Петерсон (Маккей, 70), Серридж.
Предупреждения:
Перейра (90), Граймз (90).

 

Колчестер – Тоттенхэм 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:3
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Колчестер Комьюнити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
КолчестерГеркен, Джексон (Коуэн-Холл, 50), Проссер, Брэмелл, Истмен, Сеньор, Лэпсли, Стивенсон (Норрис, 78), Гэмбин (Браун, 68), Комли, Нубл.
ТоттенхэмГассанига, Танганга (Сон Хын Мин, 66), Уокер-Питерс, Дэвис, Санчес, Алли, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела, 78), Лукас Моура, Пэрротт (Эриксен, 66).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.
Предупреждение:
Коуэн-Холл (56).

 

Портсмут – Саутгемптон 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Фраттон Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Ингз, 0:2 – 44 Ингз, 0:3 – 77 Соареш, 0:4 – 86 Редмонд.
ПортсмутМакгилливрей, Болтон, Хонстроп, Берджесс, Кертис, Уильямс (Эванс, 78), Клоуз (Маккрори, 82), Нэйлор, Марквис, Питмэн, Хоукинс (Даунинг, 59).
СаутгемптонМаккарти, Беднарек, Соареш, Йосида, Бертран, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Ингз (Лонг, 83), Адамс, Обафеми (Редмонд, 72).
Предупреждения:
Хоукинс (53), Питмэн (55), Бертран (66).

 

Престон – Манчестер Сити 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Стерлинг, 0:2 – 35 Габриэл Жезус, 0:3 – 42, автогол Ледсон.
ПрестонРипли, Дэвис, Стори, Рафферти, Фишер, Джонсон (Бэйлисс, 76), Ледсон, Поттс, Харроп (Гиннелли, 71), Баркхузен (Ньюджент, 63), Браун.
Манчестер СитиБраво, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Анхелиньо (Менди, 60), Сильва (Бернабе, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 73), Габриэл Жезус.
Предупреждение:
Харроп (51).

 

Лутон – Лестер 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34 Грэй, 0:2 – 44 Джастин, 0:3 – 79 Тилеманс, 0:4 – 86 Ихеаначо.
ЛутонШи, Шиэн, Джонс, Поттс, Монкур (Браун, 60), Берри, Раддок-Мпанзу, Макманаман (Луа-Луа, 72), Баттерфилд, Болтон, Ли (Корник, 60).
ЛестерУорд, Джастин, Эванс, Морган, Фукс, Тилеманс, Олбрайтон, Прат, Ндиди (Чоудури, 77), Перес (Ихеаначо, 71), Грэй.

 

Арсенал – Ноттингем Форест 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 31 Мартинелли, 2:0 – 71 Холдинг, 3:0 – 77 Уиллок, 4:0 – 84 Нелсон, 5:0 – 90 Мартинелли.
АрсеналМартинес, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Тирни (Бельерин, 77), Смит-Роу (Сака, 45), Озил (Себальос, 71), Нелсон, Торрейра, Мартинелли, Уиллок.
Ноттингем ФорестМурич, Юри Рибейру (Mighten, 78), Тобиаш Фигейреду, Робинсон, Чема Родригес, Жоау Карвалью (Амеоби, 59), Кэш, Тиагу Силва, Адома, Лолли (Gabriel, 81), Джонсон.
Предупреждения:
Нелсон (56), Робинсон (90).

 

Кроули – Сток Сити 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:3
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Броудфилд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Воукс, 1:1 – 38 Фергюсон.
КроулиЛуямбула, Сизей, Танниклифф, Дэллисон, Доэрти, Булман (Натаниэл-Джордж, 90), Камара (Алларахиа, 90), Фергюсон, Грего-Кокс, Палмер, Лубала.
Сток СитиФедеричи, Уорд, Линдси (Этебо, 46), Коллинз, Смит, Казнс, Вудс, Батт, Кэмпбелл (Даффи, 46), Хоган (Картер-Викерс, 64), Воукс.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
Предупреждения:
Булман (21), Батт (51), Фергюсон (56), Грего-Кокс (78), Камара (90).
Удаление:
Коллинз (62).

 

Шеффилд Уэнсдей – Эвертон 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
24 сентября, 21.45, «Хиллсборо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 6 Кэлверт-Льюин, 0:2 – 10 Кэлверт-Льюин.
Шеффилд УэнсдейДоусон, Торнили, Одубаджо, Иорфа, Фокс, Пелупесси, Рич, Луонго, Мерфи (Харрис, 59), Уинналл (Роудс, 65), Нухиу (Флетчер, 70).
ЭвертонПикфорд, Мина, Холгейт, Сидибе, Динь, Дэвис, Ивоби, Бернард (Сигурдссон, 76), Делф (Шнайдерлин, 90), Ришарлисон (Уолкотт, 67), Кэлверт-Льюин.
Предупреждение:
Делф (37).

 

Челси – Гримсби 7:1 (3:1, 4:0)
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 Баркли, 2:0 – Батшуайи, 2:1 – 19 Грин, 3:1 – 43, пенальти Педро, 4:1 – 56 Зума, 5:1 – 82 Джеймс, 6:1 – 86 Батшуайи, 7:1 – 89 Хадсон-Одои.
ЧелсиКабальеро, Джеймс, Алонсо (Матсен, 66), Геи, Зума, Пулишич, Гилмур, Педро (Анджорин, 67), Баркли, Хадсон-Одои, Батшуайи.
ГримсбиМаккиоун, Поллок, Хьюитт, Гибсон (Кук, 70), Дэвис, Клифтон (Райт, 56), Хессенталер, Уайтхаус, Хендри, Хэнсон, Грин (Огбу, 64).
Предупреждение:
Грин (28).

 

Бертон – Борнмут 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Пирелли»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Шаркич, 2:0 – 72 Броудхед.
БертонО’Хара, Уоллес, Нарти, Хатчинсон, Фрэйзер (Сбарра, 90), О`Тул, Эйкинс, Эдвардс, Шаркич, Броудхед (Дайер, 87), Бойс.
БорнмутТрэверс, Мифем, Симпсон, Келли, Фрэнсис (Уилсон, 61), Фрэйзер, Серман, Килкенни (Уилсон, 46), Айб, Кук, Соланке (Данджума, 61).
Предупреждения:
Нарти (38), Симпсон (50), Эдвардс (53), Эйкинс (70), Айб (87).

 

МК Донс – Ливерпуль 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Стэдиум МК»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Милнер, 0:2 – 69 Хувер.
МК ДонсМур, Уильямс, Пул, Уолш, Макгрэндлс, Гилби (Боатенг, 72), Касуму (Хаутон, 61), Дикенсон (Мартин, 46), Боуэри, Номб, Бриттан.
ЛиверпульКеллехер, Гомес, Ловрен, Хувер (ван дер Берг, 90), Окслейд-Чемберлен (Кейн, 82), Милнер, Кейта (Чиривелья, 63), Лаллана, Джонс, Брюстер, Эллиот.

 

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 9 Пауэр.
Шеффилд ЮнайтедМур, Брайан (Флек, 70), Джагелка, Стирман, Фримэн, Бешич, Моррисон, Фримэн, Осборн, Робинсон (Кларк, 57), Муссе (Макберни, 57).
СандерлендБердж, Линч, Де Бок, Флэнаган, Маклафлин, Эмблтон (Хьюм, 46), Макгиох, О`Нин, Пауэр, Уайк, Магуайр (Добсон, 90).
Предупреждения:
Флек (77), Магуайр (90).

 

Брайтон – Астон Вилла 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Хота, 0:2 – 33 Хурихэйн, 1:2 – 61 Roberts, 1:3 – 77 Грилиш.
БрайтонБаттон, Jenks (Spong, 82), Бонг, Даффи (Япи, 72), Gwargis, Roberts, Бэлуцэ, Cochrane, Ричардс, Davies, Коннолли (Longman, 58).
Астон ВиллаСтир, Конса, Хоз, Аль-Мухаммади, Таргетт, Дуглас Луис, Хурихэйн, Хота, Макгинн (Грилиш, 66), Трезеге (Рэмзи, 80), Дэвис.
Предупреждения:
Ричардс (79), Конса (85), Roberts (90).

 

Вулверхэмптон – Рединг 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:2
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Бруну Жордау, 1:1 – 90 Бойе.
ВулверхэмптонРадди, Рубен Винагре, Вальехо, Беннетт, Доэрти, Гиббс-Уайт (Шабани, 74), Бруну Жордау (Перри, 42), Нету (Cundle, 83), Рубен Невеш, Килмен, Кутроне.
РедингЖоау Виржиния, Хоу (Пушкаш, 66), Блэккетт, Мязга, Ричардс, Риномхота, Адам (Свифт, 56), Барретт, Мейте, Макинтайр (Эджариа, 57), Бойе.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Нету (20), Свифт (63), Перри (90).

 

Оксфорд Юнайтед – Вест Хэм 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
25 сентября, 21.45, «Кассам Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 55 Мур, 2:0 – 71 Тэйлор, 3:0 – 84 Фосу-Анри, 4:0 – 90 Баптист.
Оксфорд ЮнайтедИствуд, Лонг, Мур, Дики, Торн (Сайкс, 23), Форд, Брэннаган, Баптист, Мэкки (Тэйлор, 70), Холл (Фосу-Анри, 79), Раффлз.
Вест ХэмРоберто, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Сабалета, Уилшер (Фелипе Андерсон, 66), Холланд (Аллер, 57), Форнальс, Снодграсс (Нобл, 74), Санчес, Айети.
Предупреждения:
Мур (66), Снодграсс (68).

 

Манчестер Юнайтед – Рочдейл 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:3
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68 Гринвуд, 1:1 – 76 Мэтисон.
Манчестер ЮнайтедРомеро, Уан-Биссака, Рохо, Джонс (Уильямс, 46), Туанзебе, Фред, Перейра, Погба, Лингард (Мата, 85), Гринвуд, Чонг (Джеймс, 60).
РочдейлСанчес, Норрингтон-Дэвис, Мэтисон, Макналти, Уильямс, Дули (Уилбрэм, 74), Морли, Рэтбоун (Эндрю, 81), Кэмпс, Киоэн, Хендерсон (Райан, 90).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
Предупреждение:
Уильямс (72).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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