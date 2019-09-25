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Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» по пенальти прошел «Рочдейл», «Ливерпуль» победил «МК Донс», «Челси» забил 7 мячей «Гримсби»
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Tribuna.com
Кубок английской лиги
3-й раунд
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Викарэдж Роуд»
- Голы:
-
1:0 –
28 Уэлбек,
1:1 –
34 Серридж,
2:1 –
79 Перейра.
Уотфорд –
Гомес, Янмат, Кабаселе, Предль, Мазина, Кина (Клеверли, 56), Перейра, Чалоба, Дукуре (Сарр, 61), Грэй (Деулофеу, 77), Уэлбек.
Суонси –
Нордфельдт, ван дер Хорн, Джон, Кабанго, Робертс, Дайер (Гаррик, 80), Байерс, Данда (Раутледж, 66), Граймз, Петерсон (Маккей, 70), Серридж.
- Предупреждения:
-
Перейра
(90), Граймз
(90).
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Колчестер Комьюнити Стэдиум»
Колчестер –
Геркен, Джексон (Коуэн-Холл, 50), Проссер, Брэмелл, Истмен, Сеньор, Лэпсли, Стивенсон (Норрис, 78), Гэмбин (Браун, 68), Комли, Нубл.
Тоттенхэм –
Гассанига, Танганга (Сон Хын Мин, 66), Уокер-Питерс, Дэвис, Санчес, Алли, Дайер, Ваньяма, Скипп (Ламела, 78), Лукас Моура, Пэрротт (Эриксен, 66).
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
3:3,
4:3.
- Предупреждение:
-
Коуэн-Холл
(56).
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Фраттон Парк»
- Голы:
-
0:1 –
21 Ингз,
0:2 –
44 Ингз,
0:3 –
77 Соареш,
0:4 –
86 Редмонд.
Портсмут –
Макгилливрей, Болтон, Хонстроп, Берджесс, Кертис, Уильямс (Эванс, 78), Клоуз (Маккрори, 82), Нэйлор, Марквис, Питмэн, Хоукинс (Даунинг, 59).
Саутгемптон –
Маккарти, Беднарек, Соареш, Йосида, Бертран, Хейбьерг, Ромеу, Уорд-Проуз, Ингз (Лонг, 83), Адамс, Обафеми (Редмонд, 72).
- Предупреждения:
-
Хоукинс
(53), Питмэн
(55), Бертран
(66).
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
- Голы:
-
0:1 –
19 Стерлинг,
0:2 –
35 Габриэл Жезус,
0:3 –
42, автогол Ледсон.
Престон –
Рипли, Дэвис, Стори, Рафферти, Фишер, Джонсон (Бэйлисс, 76), Ледсон, Поттс, Харроп (Гиннелли, 71), Баркхузен (Ньюджент, 63), Браун.
Манчестер Сити –
Браво, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Анхелиньо (Менди, 60), Сильва (Бернабе, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 73), Габриэл Жезус.
- Предупреждение:
-
Харроп
(51).
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Кенилворт Роуд»
- Голы:
-
0:1 –
34 Грэй,
0:2 –
44 Джастин,
0:3 –
79 Тилеманс,
0:4 –
86 Ихеаначо.
Лутон –
Ши, Шиэн, Джонс, Поттс, Монкур (Браун, 60), Берри, Раддок-Мпанзу, Макманаман (Луа-Луа, 72), Баттерфилд, Болтон, Ли (Корник, 60).
Лестер –
Уорд, Джастин, Эванс, Морган, Фукс, Тилеманс, Олбрайтон, Прат, Ндиди (Чоудури, 77), Перес (Ихеаначо, 71), Грэй.
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
- Голы:
-
1:0 –
31 Мартинелли,
2:0 –
71 Холдинг,
3:0 –
77 Уиллок,
4:0 –
84 Нелсон,
5:0 –
90 Мартинелли.
Арсенал –
Мартинес, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Тирни (Бельерин, 77), Смит-Роу (Сака, 45), Озил (Себальос, 71), Нелсон, Торрейра, Мартинелли, Уиллок.
Ноттингем Форест –
Мурич, Юри Рибейру (Mighten, 78), Тобиаш Фигейреду, Робинсон, Чема Родригес, Жоау Карвалью (Амеоби, 59), Кэш, Тиагу Силва, Адома, Лолли (Gabriel, 81), Джонсон.
- Предупреждения:
-
Нелсон
(56), Робинсон
(90).
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Броудфилд»
- Голы:
-
0:1 –
23 Воукс,
1:1 –
38 Фергюсон.
Кроули –
Луямбула, Сизей, Танниклифф, Дэллисон, Доэрти, Булман (Натаниэл-Джордж, 90), Камара (Алларахиа, 90), Фергюсон, Грего-Кокс, Палмер, Лубала.
Сток Сити –
Федеричи, Уорд, Линдси (Этебо, 46), Коллинз, Смит, Казнс, Вудс, Батт, Кэмпбелл (Даффи, 46), Хоган (Картер-Викерс, 64), Воукс.
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
3:3,
4:3,
5:3.
- Предупреждения:
-
Булман
(21), Батт
(51), Фергюсон
(56), Грего-Кокс
(78), Камара
(90).
- Удаление:
-
Коллинз
(62).
- Дата проведения
-
24 сентября, 21.45, «Хиллсборо»
- Голы:
-
0:1 –
6 Кэлверт-Льюин,
0:2 –
10 Кэлверт-Льюин.
Шеффилд Уэнсдей –
Доусон, Торнили, Одубаджо, Иорфа, Фокс, Пелупесси, Рич, Луонго, Мерфи (Харрис, 59), Уинналл (Роудс, 65), Нухиу (Флетчер, 70).
Эвертон –
Пикфорд, Мина, Холгейт, Сидибе, Динь, Дэвис, Ивоби, Бернард (Сигурдссон, 76), Делф (Шнайдерлин, 90), Ришарлисон (Уолкотт, 67), Кэлверт-Льюин.
- Предупреждение:
-
Делф
(37).
- Дата проведения
-
25 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
-
1:0 –
4 Баркли,
2:0 –
7 Батшуайи,
2:1 –
19 Грин,
3:1 –
43, пенальти Педро,
4:1 –
56 Зума,
5:1 –
82 Джеймс,
6:1 –
86 Батшуайи,
7:1 –
89 Хадсон-Одои.
Челси –
Кабальеро, Джеймс, Алонсо (Матсен, 66), Геи, Зума, Пулишич, Гилмур, Педро (Анджорин, 67), Баркли, Хадсон-Одои, Батшуайи.
Гримсби –
Маккиоун, Поллок, Хьюитт, Гибсон (Кук, 70), Дэвис, Клифтон (Райт, 56), Хессенталер, Уайтхаус, Хендри, Хэнсон, Грин (Огбу, 64).
- Предупреждение:
-
Грин
(28).
- Дата проведения
-
25 сентября, 21.45, «Пирелли»
- Голы:
-
1:0 –
14 Шаркич,
2:0 –
72 Броудхед.
Бертон –
О’Хара, Уоллес, Нарти, Хатчинсон, Фрэйзер (Сбарра, 90), О`Тул, Эйкинс, Эдвардс, Шаркич, Броудхед (Дайер, 87), Бойс.
Борнмут –
Трэверс, Мифем, Симпсон, Келли, Фрэнсис (Уилсон, 61), Фрэйзер, Серман, Килкенни (Уилсон, 46), Айб, Кук, Соланке (Данджума, 61).
- Предупреждения:
-
Нарти
(38), Симпсон
(50), Эдвардс
(53), Эйкинс
(70), Айб
(87).
- Дата проведения
-
25 сентября, 21.45, «Стэдиум МК»
- Голы:
-
0:1 –
41 Милнер,
0:2 –
69 Хувер.
МК Донс –
Мур, Уильямс, Пул, Уолш, Макгрэндлс, Гилби (Боатенг, 72), Касуму (Хаутон, 61), Дикенсон (Мартин, 46), Боуэри, Номб, Бриттан.
Ливерпуль –
Келлехер, Гомес, Ловрен, Хувер (ван дер Берг, 90), Окслейд-Чемберлен (Кейн, 82), Милнер, Кейта (Чиривелья, 63), Лаллана, Джонс, Брюстер, Эллиот.
- Дата проведения
-
25 сентября, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
- Гол:
-
0:1 –
9 Пауэр.
Шеффилд Юнайтед –
Мур, Брайан (Флек, 70), Джагелка, Стирман, Фримэн, Бешич, Моррисон, Фримэн, Осборн, Робинсон (Кларк, 57), Муссе (Макберни, 57).
Сандерленд –
Бердж, Линч, Де Бок, Флэнаган, Маклафлин, Эмблтон (Хьюм, 46), Макгиох, О`Нин, Пауэр, Уайк, Магуайр (Добсон, 90).
- Предупреждения:
-
Флек
(77), Магуайр
(90).
- Дата проведения
-
25 сентября, 21.45, «Фалмер»
- Голы:
-
0:1 –
22 Хота,
0:2 –
33 Хурихэйн,
1:2 –
61 Roberts,
1:3 –
77 Грилиш.
Брайтон –
Баттон, Jenks (Spong, 82), Бонг, Даффи (Япи, 72), Gwargis, Roberts, Бэлуцэ, Cochrane, Ричардс, Davies, Коннолли (Longman, 58).
Астон Вилла –
Стир, Конса, Хоз, Аль-Мухаммади, Таргетт, Дуглас Луис, Хурихэйн, Хота, Макгинн (Грилиш, 66), Трезеге (Рэмзи, 80), Дэвис.
- Предупреждения:
-
Ричардс
(79), Конса
(85), Roberts
(90).
- Дата проведения
-
25 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
27 Бруну Жордау,
1:1 –
90 Бойе.
Вулверхэмптон –
Радди, Рубен Винагре, Вальехо, Беннетт, Доэрти, Гиббс-Уайт (Шабани, 74), Бруну Жордау (Перри, 42), Нету (Cundle, 83), Рубен Невеш, Килмен, Кутроне.
Рединг –
Жоау Виржиния, Хоу (Пушкаш, 66), Блэккетт, Мязга, Ричардс, Риномхота, Адам (Свифт, 56), Барретт, Мейте, Макинтайр (Эджариа, 57), Бойе.
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
4:2.
- Предупреждения:
-
Нету
(20), Свифт
(63), Перри
(90).
- Дата проведения
-
25 сентября, 21.45, «Кассам Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
55 Мур,
2:0 –
71 Тэйлор,
3:0 –
84 Фосу-Анри,
4:0 –
90 Баптист.
Оксфорд Юнайтед –
Иствуд, Лонг, Мур, Дики, Торн (Сайкс, 23), Форд, Брэннаган, Баптист, Мэкки (Тэйлор, 70), Холл (Фосу-Анри, 79), Раффлз.
Вест Хэм –
Роберто, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Сабалета, Уилшер (Фелипе Андерсон, 66), Холланд (Аллер, 57), Форнальс, Снодграсс (Нобл, 74), Санчес, Айети.
- Предупреждения:
-
Мур
(66), Снодграсс
(68).
- Дата проведения
-
25 сентября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
-
1:0 –
68 Гринвуд,
1:1 –
76 Мэтисон.
Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Уан-Биссака, Рохо, Джонс (Уильямс, 46), Туанзебе, Фред, Перейра, Погба, Лингард (Мата, 85), Гринвуд, Чонг (Джеймс, 60).
Рочдейл –
Санчес, Норрингтон-Дэвис, Мэтисон, Макналти, Уильямс, Дули (Уилбрэм, 74), Морли, Рэтбоун (Эндрю, 81), Кэмпс, Киоэн, Хендерсон (Райан, 90).
- Серия пенальти
-
1:0,
1:1,
2:1,
2:2,
3:2,
3:3,
4:3,
5:3.
- Предупреждение:
-
Уильямс
(72).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок английской лиги 3-й раунд ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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