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Владимир Волчков: «Мои суждения часто задевают людей при власти и так далее. Тучи надо мной сгущаются»
26.09.2019 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель председателя Белорусской теннисной федерации
«Скоро, чувствую, у меня будет больше свободного времени [для
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Владимир Волчков: «Мои суждения часто задевают людей при власти и так далее. Тучи надо мной сгущаются»
Заместитель председателя Белорусской теннисной федерации Владимир Волчков сообщил, что его высказывания часто задевают людей при власти.
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