Владимир Волчков: «Мои суждения часто задевают людей при власти и так далее. Тучи надо мной сгущаются»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя Белорусской теннисной федерации сообщил, что его высказывания часто задевают людей при власти.

«Скоро, чувствую, у меня будет больше свободного времени [для YouTube ]. Мои суждения часто задевают людей при власти и так далее. Тучи надо мной сгущаются, но, надеюсь, еще буду полезен белорусскому теннису», – сказал Волчков.