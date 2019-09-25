Карабань перейдет в «Куньлунь»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Данила Карабань продолжит карьеру в «Куньлуне», информирует hockey.by.

Отметим, что в мае 23-летний форвард подписал пробный контракт с австрийским «Филлахом». Но в августе Данила покинул клуб EBEL-Лиги.

Минувший сезон Карабань провел в «Звезде» из . В 42 матчах форвард набрал 12 (6+6) очков.