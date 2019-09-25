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Карабань перейдет в «Куньлунь»
26.09.2019 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Данила Карабань продолжит карьеру в «Куньлуне»,
Отметим, что в мае 23-летний форвард подписал пробный контракт с австрийским «Филлахом». Но в августе Данила покинул клуб EBEL-Лиги.
Минувший сезон Карабань провел в «Звезде» из
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Белорусский нападающий Данила Карабань продолжит карьеру в «Куньлуне», информирует hockey.by.
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