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Карабань перейдет в «Куньлунь»

26.09.2019 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Данила Карабань продолжит карьеру в «Куньлуне», информирует hockey.by.

Отметим, что в мае 23-летний форвард подписал пробный контракт с австрийским «Филлахом». Но в августе Данила покинул клуб EBEL-Лиги.

Минувший сезон Карабань провел в «Звезде» из ВХЛ. В 42 матчах форвард набрал 12 (6+6) очков.

 
 
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Белорусский нападающий Данила Карабань продолжит карьеру в «Куньлуне», информирует hockey.by.
 
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