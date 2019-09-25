Роман Стронгин: «На «Динамо» ходит вся Беларусь, все как одна семья»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель пресс-службы минского Роман Стронгин рассказал о звездных гостях, которые приходят на «Минск-Арену». Напомним, что на домашних матчах «зубров» были замечены Владимир и Анастасия Веремеенко, ведущая трэвел-программы «Орел и решка» Ольга Антипова, солист группы NUTEKI Миша Нокарашвили.

«Для наших болельщиков это такой показатель престижа. На «Динамо» ходит вся Беларусь, все как одна семья. Хоккей ― это действительно такое большое объединяющее дело, на трибунах все вместе переживают за любимую команду», ― сказал Стронгин.