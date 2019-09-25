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Роман Стронгин: «На «Динамо» ходит вся Беларусь, все как одна семья»

26.09.2019 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин рассказал о звездных гостях, которые приходят на «Минск-Арену». Напомним, что на домашних матчах «зубров» были замечены Владимир и Анастасия Веремеенко, ведущая трэвел-программы «Орел и решка» Ольга Антипова, солист группы NUTEKI Миша Нокарашвили.

«Для наших болельщиков это такой показатель престижа. На «Динамо» ходит вся Беларусь, все как одна семья. Хоккей ― это действительно такое большое объединяющее дело, на трибунах все вместе переживают за любимую команду», ― сказал Стронгин.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель пресс-службы минского «Динамо» Роман Стронгин рассказал о звездных гостях, которые приходят на «Минск-Арену».
 
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