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Анатолий Байдачный: «Кто из тройки фаворитов нравится по содержанию игры? ### знает. По мне так никто»

26.09.2019 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Анатолий Байдачный поделился мнением, кто из тройки фаворитов («Динамо» Брест, «Шахтер», БАТЭ) станет чемпионом Беларуси

- Кто из тройки фаворитов вам импонирует по содержанию игры?

– ### знает. По мне так никто.

- А если отталкиваться от вчерашней игры? Кто понравился больше?

– Я вам хочу сказать одну вещь: преимущество здесь имеет БАТЭ. БАТЭ – серьезный турнирный боец, попадал в разные ситуации, имеет огромный международный опыт и выходил и из более сложных моментов. Исходя из этого, я считаю, что они могут, как всегда довести дело до победного конца, – сказал Байдачный.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский тренер Анатолий Байдачный поделился мнением, кто из тройки фаворитов («Динамо» Брест, «Шахтер», БАТЭ) станет чемпионом Беларуси - Кто из тройки...
 
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