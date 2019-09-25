Анатолий Байдачный: «Кто из тройки фаворитов нравится по содержанию игры? ### знает. По мне так никто»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Анатолий Байдачный поделился мнением, кто из тройки фаворитов («Динамо» Брест, «Шахтер», БАТЭ) станет чемпионом Беларуси

- Кто из тройки фаворитов вам импонирует по содержанию игры?

– ### знает. По мне так никто.

- А если отталкиваться от вчерашней игры? Кто понравился больше?

– Я вам хочу сказать одну вещь: преимущество здесь имеет БАТЭ. БАТЭ – серьезный турнирный боец, попадал в разные ситуации, имеет огромный международный опыт и выходил и из более сложных моментов. Исходя из этого, я считаю, что они могут, как всегда довести дело до победного конца, – сказал Байдачный.