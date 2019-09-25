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Анатолий Байдачный: «Кто из тройки фаворитов нравится по содержанию игры? ### знает. По мне так никто»
26.09.2019 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер Анатолий Байдачный поделился мнением, кто из тройки фаворитов («Динамо» Брест, «Шахтер», БАТЭ) станет чемпионом Беларуси
- Кто из тройки фаворитов вам импонирует по содержанию игры?
– ### знает. По мне так никто.
- А если отталкиваться от вчерашней игры? Кто понравился больше?
– Я вам хочу сказать одну вещь: преимущество здесь имеет БАТЭ. БАТЭ – серьезный турнирный боец, попадал в разные ситуации, имеет огромный международный опыт и выходил и из более сложных моментов. Исходя из этого, я считаю, что они могут, как всегда довести дело до победного конца, – сказал Байдачный.
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Анатолий Байдачный: «Кто из тройки фаворитов нравится по содержанию игры? ### знает. По мне так никто»
Белорусский тренер Анатолий Байдачный поделился мнением, кто из тройки фаворитов («Динамо» Брест, «Шахтер», БАТЭ) станет чемпионом Беларуси - Кто из тройки...
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