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Драгун провел 100 игр за БАТЭ
26.09.2019 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Выездной матч с брестским «Динамо» (1:1) оказался для полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна юбилейным — 100-м за борисовский клуб.
Больше всего игр за БАТЭ провели Дмитрий Лихтарович (427 встреч),
Напомним, что Драгун в этом матче забил 11-й гол в нынешнем сезоне, причем 9-й – в чемпионате.
#матчгода был просто топ! Самое время сделать пост по Брест vs БАТЭ – лучшего ждет приз
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