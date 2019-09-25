Драгун провел 100 игр за БАТЭ

Источник материала: Tribuna.com

Выездной матч с брестским «Динамо» (1:1) оказался для полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна юбилейным — 100-м за борисовский клуб.

Больше всего игр за БАТЭ провели Дмитрий Лихтарович (427 встреч), (412), Игорь Стасевич (375), Александр Володько (328) и (279).

Напомним, что Драгун в этом матче забил 11-й гол в нынешнем сезоне, причем 9-й – в чемпионате.