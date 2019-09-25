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Драгун провел 100 игр за БАТЭ

26.09.2019 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Выездной матч с брестским «Динамо» (1:1) оказался для полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна юбилейным — 100-м за борисовский клуб. 

Больше всего игр за БАТЭ провели Дмитрий Лихтарович (427 встреч), Виталий Родионов (412), Игорь Стасевич (375), Александр Володько (328) и Александр Ермакович (279).

Напомним, что Драгун в этом матче забил 11-й гол в нынешнем сезоне, причем 9-й – в чемпионате. 

#матчгода был просто топ! Самое время сделать пост по Брест vs БАТЭ – лучшего ждет приз

 
Теги: Брест
 
 
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Выездной матч с брестским «Динамо» (1:1) оказался для полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна юбилейным — 100-м за борисовский клуб.
 
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