БАТЭ оштрафован на 1,2 тыс долларов за переход 17-летнего игрока Шалашникова

Источник материала: Tribuna.com

Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ (далее – Комитет) рассмотрел заявление БАТЭ Борисов от 24 июля 2019 года и заявление «Немана» от 25 июля 2019 года № 785.

«Изучив все представленные материалы СУ ГФК «Неман» Гродно (далее – ФК «Неман»), СУ СДЮШОР по футболу профкома ОАО «Белкард», Гродно (далее – СДЮШОР «Белкард») и ООО «ФК БАТЭ» Борисов (далее – ФК «БАТЭ»), заслушав объяснения представителей сторон Коваленка Д.Ю. (ФК «Неман»), Брузо А.К. (СДЮШОР «Белкард»), Колонтая Ю.А. и Альшевского К.П. (оба – ФК «БАТЭ»), а также футболиста Шалашникова А.С. (с участием его матери Шалашниковой О.М.), Комитет

Установил:

1. ФК БАТЭ направил письменное уведомление № 19061302 от 13 июня 2019 г. в СДЮШОР «Белкард» о своем намерении заключить первый профессиональный трудовой контракт с футболистом-любителем Шалашниковым А.С. (22 марта 2002 г.р., далее также – Футболист) воспитанником данной школы, который проходил обучение в Академии АБФФ. Копии соответствующего обращения были также направлены в федерацию футбола Гродненской области и АБФФ.

2. Письмом №215 от 10 июля 2019 г. СДЮШОР «Белкард» проинформировала ФК «БАТЭ» о том, что в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере развития футбола с ФК «Неман» от 24 апреля 2019 г., СДЮШОР «Белкард» не имеет права без письменного согласия ФК «Неман» передать права на своих воспитанников третьим лицам.

3. ФК «Неман» через своих представителей (Ковалевича И.Н., Надиевского В.А.) зимой-весной 2019 года обращался к футболисту и его брату с предложением о заключении трудового контракта с ФК «Неман». Футболист пояснил, что на данные предложения от ФК «Неман» он ответил, что ему необходимо время для того, чтобы подумать.

4. Представитель ФК «Неман» также пояснил, что он настаивает на проведении «Футбольного призыва» в отношении Футболиста, т.к. ФК «Неман» имеет желание заключить с ним первый профессиональный трудовой контракт.

5. Футболист пояснил, что представители ФК «БАТЭ» вышли с предложением о заключении первого профессионального трудового контракта раньше, чем представители ФК «Неман», указав следующее:

«…около года назад, другой представитель из клуба… Сам я решение принял о переходе в ФК «БАТЭ» в начале мая 2019 года… «

6. Представитель ФК «Неман» отметил, что считает такие действия ФК «БАТЭ» в отношении футболиста, выпускника Академии АБФФ «…переманиванием игроков при том не первым… БАТЭ зашел с «черного входа со своим ключом», решая вопросы своими методами. Это я и про Гаевого… ФК «Неман» является государственной организацией и в наших интересах, чтобы футболисты оставались в Гродненской области…»

7. Представители ФК «БАТЭ» пояснили, что клуб ничего не нарушал, а наоборот, в полном соответствии с требованиями Регламента АБФФ по статусу и переходам игроков (далее – Регламент АБФФ) осуществил все необходимые действия в отношении перехода Футболиста указав, что:

«…переход игрока, а тем более любителя, это его право и его законных представителей... ФК «БАТЭ» не привлекал никаких сторонних лиц, чтобы зайти с «запасной двери»…».

8. Мать Шалашникова А.С. проинформировала членов Комитета о том, что:

«…с представителями ФК «Неман» она не разговаривала, с ними общался старший брат Алексея… На семейном совете мы посовещались все вместе и с учетом того, что Алексей поступил учиться в Минск, решили, что их все устраивает в предложении ФК «БАТЭ» и сын хочет перейти в ФК «БАТЭ»...».

9. Футболист подтвердил, что хочет играть в ФК «БАТЭ».

10. Исходя из всего вышеизложенного, Комитет пришел к следующим

Выводам:

11. Согласно п.3.1. статьи 28 Регламента АБФФ Клуб, желающий заключить первый профессиональный контракт с юным футболистом, достигшим 14 летнего возраста, должен соблюсти следующую процедуру:

Клуб, претендующий на юного футболиста с 14 до 18 летнего возраста, обязан до начала переговоров с юным футболистом, его законными представителями обратиться в письменном виде к руководителю футбольной школы с информацией о желании заключить контракт с юным футболистом (копии обращения клуб направляет в региональную федерацию футбола и в АБФФ), в которой занимается данный футболист. Руководитель футбольной школы обязан сообщить региональной федерации футбола и Ассоциации о подобном обращении. Ассоциация и региональные федерации футбола ведут учет поступающих предложений на каждого юного футболиста каждой футбольной школы.

12. ФК «БАТЭ» вступил в переговоры с футболистом, в период его обучения в Академии АБФФ и до направления соответствующего письма в СДЮШОР «Белкард» (13 июня 2019 года). Указанное обстоятельство было подтверждено Футболистом (см. п.5 выше).

13. ФК «БАТЭ» Решением от 17 мая 2019 года был предупрежден о необходимости строгого соблюдения требований ст. 28 Регламента АБФФ при рассмотрении вопроса Комитетом о переходе другого учащегося Академии АБФФ (воспитанника ДЮСШ ФК «Витебск») Свидинского В.М.

14. В отношении вопроса о «Футбольном призыве» Комитет учитывает позицию матери Футболиста и желание Шалашникова А.С. начать свою профессиональную карьеру в ФК «БАТЭ».

Таким образом, всесторонне и объективно рассмотрев представленные документы, заслушав стороны, Комитет, руководствуясь статьей 6.14 Устава Ассоциации «Белорусская федерация футбола», пунктом 3 статьи 28 Регламента АБФФ, принял нижеследующее

Решение:

1. В соответствии со статьей 6.14 Устава АБФФ обращение СУ ГФК «Неман» принять к рассмотрению.

2. С учетом решения матери футболиста Шалашникова А.С. разрешить его переход в ООО «ФК БАТЭ».

3. Применить к ООО «ФК БАТЭ» наказание в виде штрафа в размере 100 (сто) базовых величин за повторное нарушение п.п.3.1. ст.28 Регламента АБФФ по статусу и переходам футболистов», – говорится в сообщении АБФФ .