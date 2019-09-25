Захаров, Виктор Лукашенко, Мошенский и другие VIP-гости посетили матч «Динамо» Брест – БАТЭ

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, 25 сентября «Динамо» Брест сыграло вничью с БАТЭ (1:1). Судя по фотографии, опубликованной на портале «Виртуальный Брест», за главным футбольным противостоянием этого сезона наблюдали известные белорусские бизнесмены и чиновники.

Как отмечает TUT.BY , судя по фото, в первом ряду VIP-ложи сидели (слева направо): экс-председатель правления ОО «Динамо-Брест», а ныне начальник Брестского областного управления фонда социальной защиты населения Александр Коледа (в бело-синем шарфике), помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, который будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев, владелец компаний «Санта Импэкс Брест» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский, главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Во втором ряду можно заметить главу администрации Ленинского района Бреста Валентина Милошевского, первого заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука, гендиректора ОАО «Савушкин продукт» Александра Савчица.

Матч собрал на стадионе аншлаг, игру посетили 10169 зрителей.

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