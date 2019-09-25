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Захаров, Виктор Лукашенко, Мошенский и другие VIP-гости посетили матч «Динамо» Брест – БАТЭ
26.09.2019 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, 25 сентября «Динамо» Брест сыграло вничью с БАТЭ (1:1). Судя по фотографии, опубликованной на портале «Виртуальный Брест», за главным футбольным противостоянием этого сезона наблюдали известные белорусские бизнесмены и чиновники.
Как отмечает
Во втором ряду можно заметить главу администрации Ленинского района Бреста Валентина Милошевского, первого заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука, гендиректора ОАО «Савушкин продукт» Александра Савчица.
Матч собрал на стадионе аншлаг, игру посетили 10169 зрителей.
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Как сообщалось ранее, 25 сентября «Динамо» Брест сыграло вничью с БАТЭ (1:1).
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