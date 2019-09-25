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Месси может пропустить до месяца
26.09.2019 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан «Барселоны» Лионель Месси может пропустить до месяца, сообщает El Chiringuito.
У 32-летнего форварда диагностировано растяжение приводящей мышцы левого бедра.
Месси во вторник впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе каталонской команды в игре против «Вильярреала» (2:1).
По ходу первого тайма аргентинцу потребовалась помощь медиков, а в перерыве он был заменен.
Месси, таким образом, может пропустить матчи Ла Лиги с «Хетафе», «Севильей» и «Эйбаром», а также игры против «Интера» и «Славии» в Лиге чемпионов.
Напомним, 26 октября «Барселона» сыграет с «Реалом».
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси может пропустить до месяца, сообщает El Chiringuito.
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