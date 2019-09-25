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Лига чемпионов (жен.). «Минск» победил «Цюрих» и вышел в 1/8 финала
26.09.2019 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Женская команда «Минска» в ответном матче победила на выезде «Цюрих» (3:1) и впервые в своей истории вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Женщины
1/16 финала
Ответный матч
Цюрих (Швейцария) – Минск (Беларусь) 1:3 (1:1, 0:2)
Голы: 0:1 – 10 Огбиагбева, 1:1 – 45 Хумм (45), 1:2 – 76 Огбиагбева, 1:3 – 78 Дубень.
Минск: Воскобович, Шатиленя (Шматко, 60), Шуппо (Дубень, 56), Юшко, Огбиагбева (Попова, 90), Козюпа, Галай, Ньолле, Сиссе, Химич, Линник.
26 сентября, 20.00
Первый матч: 0:1
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Женская команда «Минска» в ответном матче победила на выезде «Цюрих» (3:1) и впервые в своей истории вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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