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Лига чемпионов (жен.). «Минск» победил «Цюрих» и вышел в 1/8 финала

26.09.2019 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Женская команда «Минска» в ответном матче победила на выезде «Цюрих» (3:1) и впервые в своей истории вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Лига чемпионов

Женщины

1/16 финала

Ответный матч

Цюрих (Швейцария) – Минск (Беларусь) 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 10 Огбиагбева, 1:1 – 45 Хумм (45), 1:2 – 76 Огбиагбева, 1:3 – 78 Дубень.

Минск: Воскобович, Шатиленя (Шматко, 60), Шуппо (Дубень, 56), Юшко, Огбиагбева (Попова, 90), Козюпа, Галай, Ньолле, Сиссе, Химич, Линник.

26 сентября, 20.00

Первый матч: 0:1

 
Теги: Минск
 
 
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Женская команда «Минска» в ответном матче победила на выезде «Цюрих» (3:1) и впервые в своей истории вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
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