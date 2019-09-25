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Крэйг Вудкрофт: «Подвели несвоевременные удаления, недисциплинированная игра привела к такому результату»

26.09.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал исход матча с «Северсталью» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

«В первую очередь хочу поздравить Андрея и его команду с хорошей игрой. Эту игру многие ожидали, она выдалась неплохой и открытой. Мы были хороши в скорости, но недостаточно хороши в системе, по которой мы играем. Местами мы давили, но давали сопернику возвращаться в игру.

Подвели несвоевременные удаления, недисциплинированная игра привела к такому результату. Нужно играть умнее и системнее. Но есть в этой игре и хорошие стороны. Мы их возьмем за основу и будем становиться лучше», – сказал Вудкрофт.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Северсталь» – «Динамо»! Смотрите, как все было

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал исход матча с «Северсталью» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.
 
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