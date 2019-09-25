Крэйг Вудкрофт: «Подвели несвоевременные удаления, недисциплинированная игра привела к такому результату»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал исход матча с «Северсталью» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

«В первую очередь хочу поздравить Андрея и его команду с хорошей игрой. Эту игру многие ожидали, она выдалась неплохой и открытой. Мы были хороши в скорости, но недостаточно хороши в системе, по которой мы играем. Местами мы давили, но давали сопернику возвращаться в игру.

Подвели несвоевременные удаления, недисциплинированная игра привела к такому результату. Нужно играть умнее и системнее. Но есть в этой игре и хорошие стороны. Мы их возьмем за основу и будем становиться лучше», – сказал Вудкрофт.

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Северсталь» – «Динамо»! Смотрите, как все было