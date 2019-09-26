Егор Мещеряков вошел в состав комиссии спортсменов ФИБА

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский баскетболист Егор Мещеряков вошел в состав комиссии спортсменов Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщили в Белорусской федерации баскетбола.

Ему выдан мандат комиссии спортсменов на 2019-2023 годы.

Мещеряков стал первым белорусом, кого по ходатайству национальной федерации включили в руководящие органы этой организации.

«Принципиальная договоренность о необходимости белорусского представительства в структурах ФИБА была достигнута во время переговоров нашей делегации с вновь избранным руководством международной федерации на отчетно-выборном конгрессе, который состоялся совсем недавно в Пекине», – рассказала генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина.

Как сказал сам Мещеряков, для него это большая честь и ответственность. Он отметил, что у него уже есть ряд идей и предложений, которые он хочет внести на обсуждение.

«Думаю, их реализация будет способствовать прогрессу нашего вида спорта во всех странах мира, и в Беларуси в частности», – отметил баскетболист.

Егор Мещеряков родился 9 октября 1976 года в Минске, играл на позиции тяжелого форварда. Выступал за такие команды как РУОР, РТИ, «Джордж Вашингтон Колониалс», «Авеллино», «Бешикташ» и другие. 3 февраля 2018 года введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона.

Ассистент главного тренера мужской сборной Беларуси. Заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола.