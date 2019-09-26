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Юрий Пунтус: «Если не получится в Жодино, надо, наверное, признаться самому себе, что уже не могу и уйти на пенсию» 

26.09.2019 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Юрий Пунтус после назначения на пост главного тренера жодинского «Торпедо» рассказал о ближайших целях.

– Ваше приглашение в Жодино – это расчет не только на следующий сезон, но и на то, что еще реально исправить ситуацию в нынешнем чемпионате?

– Конечно. Я, как и руководство жодинского клуба, об этом мечтаю. Думаю, что четвертое место – достижимая задача. Все-таки, даже при нашем максимализме, места с первого по третье, наверное, уже распределены – все знают между кем, только непонятно пока, в каком порядке финишируют брестское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер». А за четвертую позицию, считаю, реально побороться. Все же она может дать шанс попасть в еврокубки. И в этом плане еще раз хочется отметить работу Зеневича, который в экстренном режиме сумел добыть шесть очков. Они могут стать для нас «золотыми».

Вообще же, что касается перспектив «Торпедо»... Проведя в Жодино всего несколько дней, понял, что это клуб, которому просто необходимо делать шаг вперед. Зашел в каждое здание, изучил инфраструктуру – могу заверить: по условиям это один из лучших клубов в высшей лиге. Команде пока не хватает результата, но во всем остальном сделано все необходимое. Как говорится, пора уже замахнуться на Вильяма, нашего, Шекспира.

– Вы очень давно – наверное, со времен МТЗ-РИПО – не работали с командами, которые претендуют на высокие места. Готовы?

– Конечно. Я об этом давно мечтал. Вообще, в любом коллективе мы всегда стремились к максимальным результатам. Но везде были свои нюансы. То, что я увидел в «Торпедо», позволяет ставить высокие задачи. Команда должна не болтаться в середине, а взлететь наверх. Так что да, готов. Сделаю все, чтобы доказать, что еще на многое способен. А если не получится – не побоюсь пафосных слов – надо, наверное, признаться самому себе, что уже не могу и уйти на пенсию заниматься чем-то другим и не мешать молодым, – сказал Пунтус.

 
 
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Юрий Пунтус после назначения на пост главного тренера жодинского «Торпедо» рассказал о ближайших целях.
 
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