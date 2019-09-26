Дмитрий Басков: «У нас нет огромных зарплат, как в других клубах КХЛ. У нас есть шикарный город. Считаю, что Минск – лучший город на карте КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков в эфире ОНТ рассказал о том, что у «зубров» самая маленькая зарплатная ведомость в лиге.

«Вы знаете, я бы сказал, что в начале 2000-х они были намного выше. Приезжие хоккеисты получали наши государственные деньги и благополучно жили у себя на родине. Пару лет назад по поручению президента федерация проработала и установила пол и потолок зарплат чемпионата. Думаю, он сопоставим со средним заработком по стране. КХЛ диктует правила. Есть минимум. Но в условиях сокращения бюджета многих белорусских игроков нам пришлось подписать даже ниже него. Лига это разрешает.

У нас нет огромных зарплат, как в других клубах КХЛ. Мы не можем с ними конкурировать по зарплатам. У нас есть шикарный город. Я считаю, что Минск – лучший город на карте КХЛ. Плюс у нас есть замечательная арена – одна из лучших в этой лиге. Плюс у нас есть сильные болельщики.

Минимальная зарплата в КХЛ – 4800 долларов в месяц. Но ребятам младше 20 лет можно платить меньше. Поэтому сегодня в «Динамо» есть зарплаты меньше, чем в чемпионате Беларуси. Еще раз говорю: по зарплатам мы не конкуренты другим клубам КХЛ. У нас самая маленькая ведомость в лиге», – сказал Басков.