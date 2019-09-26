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Чэнду (АТР). 1/4 финала. Герасимов встретится с Шаповаловым, Бублик обыграл Димитрова

27.09.2019 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертьфинале турнира в Чэнду Денис Шаповалов встретится с белорусом Егором Герасимовым.

Александр Бублик на решающем тай-брейке обыграл Григора Димитрова и второй раз в карьере вышел в полуфинал ATP.

Сетка турнира здесь.

Chengdu Open

Чэнду, Китай

23 – 29 сентября 2019

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 1 213 295 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан)  Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
27 сентября, 08.00
Онлайн матча

 

Ллойд Харрис (ЮАР)  Жоао Соуза (Португалия)
Дата проведения
27 сентября, 09.30
Онлайн матча

 

Егор Герасимов (Беларусь)  Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
27 сентября, 11.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
27 сентября, 12.30
Онлайн матча

 
 
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В четвертьфинале турнира в Чэнду Денис Шаповалов встретится с белорусом Егором Герасимовым.
 
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