|
Чэнду (АТР). 1/4 финала. Герасимов встретится с Шаповаловым, Бублик обыграл Димитрова
27.09.2019 09:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Чэнду Денис Шаповалов встретится с белорусом Егором Герасимовым.
Александр Бублик на решающем тай-брейке обыграл Григора Димитрова и второй раз в карьере вышел в полуфинал ATP.
Сетка турнира
Chengdu Open
Чэнду, Китай
23 – 29 сентября 2019
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 1 213 295 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертьфинале турнира в Чэнду Денис Шаповалов встретится с белорусом Егором Герасимовым.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)