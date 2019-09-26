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Читателям «Трибуны» – скидка 15% на крутые термокружки

27.09.2019 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек запустила проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.

В первой публикации белорусский марафонец, который покорил дистанцию в 42 км во многих городах мира.

В обычном белорусе проснулась жажда бега – и его не остановить: одолел марафоны в Бостоне и Франкфурте, мечтает о Токио и Нью-Йорке

Помимо этого КАМБУККА предоставляет 15% скидку читателям «Трибуны» на всю продукцию бренда, доступную в интернет-магазинах:

Charles.by

Padarunki.by

Calligraphy.by 

Для получения скидки укажите промокод #marathon в корзине при оформлении заказа или сообщите оператору магазина. Промокод действителен для заказов, оформленных до 3 октября.

 
 
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«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек запустила проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.
 
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