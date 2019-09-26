|
Читателям «Трибуны» – скидка 15% на крутые термокружки
27.09.2019 15:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек запустила проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.
В первой публикации белорусский марафонец, который покорил дистанцию в 42 км во многих городах мира.
Помимо этого КАМБУККА предоставляет 15% скидку читателям «Трибуны» на всю продукцию бренда, доступную в интернет-магазинах:
Для получения скидки укажите промокод #marathon в корзине при оформлении заказа или сообщите оператору магазина. Промокод действителен для заказов, оформленных до 3 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек запустила проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)