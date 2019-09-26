Читателям «Трибуны» – скидка 15% на крутые термокружки

Источник материала: Tribuna.com

«Трибуна» совместно с брендом тремокружек и бутылочек запустила проект «Жажда спорта» с рассказами крутых ЗОЖ-историй.

В первой публикации белорусский марафонец, который покорил дистанцию в 42 км во многих городах мира.

В обычном белорусе проснулась жажда бега – и его не остановить: одолел марафоны в Бостоне и Франкфурте, мечтает о Токио и Нью-Йорке

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