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Канашиц о «Динамо» Брест – БАТЭ: «В случае победы хозяева могли бы смело подумывать о том, чтобы заказывать лимузин, шампанское и стриптизерш»
27.09.2019 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Сергей Канашиц подвел итог матча «Динамо» Брест –
«В случае победы «Динамо» могло бы уже смело подумывать о том, чтобы заказывать лимузин, шампанское и стриптизерш — чемпионство приблизилось бы буквально на расстояние вытянутой руки и его аппетитные формы вполне можно было ощутить и даже пощупать.
Недалеко убежало оно и сейчас, но БАТЭ остался в гонке. Скачет, как и прежде, на своем ковбойском коне сзади, держа наготове в обеих руках мощные кольты 45-го калибра. Прицеливается и готовится снять точными выстрелами двух конкурентов. Зная характер команды и ее опыт, можно быть уверенным, что борисовчане за свой шанс сохранить гегемонию будут цепляться до последнего. И вовсе не станет сенсацией, если они вновь обставят конкурентов на повороте», – написал Канашиц.
#матчгода был просто топ! Самое время сделать пост по Брест vs БАТЭ – лучшего ждет приз
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