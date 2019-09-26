Канашиц о «Динамо» Брест – БАТЭ: «В случае победы хозяева могли бы смело подумывать о том, чтобы заказывать лимузин, шампанское и стриптизерш»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц подвел итог матча «Динамо» Брест – (1:1).

«В случае победы «Динамо» могло бы уже смело подумывать о том, чтобы заказывать лимузин, шампанское и стриптизерш — чемпионство приблизилось бы буквально на расстояние вытянутой руки и его аппетитные формы вполне можно было ощутить и даже пощупать.

Недалеко убежало оно и сейчас, но БАТЭ остался в гонке. Скачет, как и прежде, на своем ковбойском коне сзади, держа наготове в обеих руках мощные кольты 45-го калибра. Прицеливается и готовится снять точными выстрелами двух конкурентов. Зная характер команды и ее опыт, можно быть уверенным, что борисовчане за свой шанс сохранить гегемонию будут цепляться до последнего. И вовсе не станет сенсацией, если они вновь обставят конкурентов на повороте», – написал Канашиц.