ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канашиц о «Динамо» Брест – БАТЭ: «В случае победы хозяева могли бы смело подумывать о том, чтобы заказывать лимузин, шампанское и стриптизерш»

27.09.2019 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц подвел итог матча «Динамо» БрестБАТЭ (1:1).

«В случае победы «Динамо» могло бы уже смело подумывать о том, чтобы заказывать лимузин, шампанское и стриптизерш — чемпионство приблизилось бы буквально на расстояние вытянутой руки и его аппетитные формы вполне можно было ощутить и даже пощупать.

Недалеко убежало оно и сейчас, но БАТЭ остался в гонке. Скачет, как и прежде, на своем ковбойском коне сзади, держа наготове в обеих руках мощные кольты 45-го калибра. Прицеливается и готовится снять точными выстрелами двух конкурентов. Зная характер команды и ее опыт, можно быть уверенным, что борисовчане за свой шанс сохранить гегемонию будут цепляться до последнего. И вовсе не станет сенсацией, если они вновь обставят конкурентов на повороте», – написал Канашиц.

#матчгода был просто топ! Самое время сделать пост по Брест vs БАТЭ – лучшего ждет приз

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Арямнов: «Большое сильное тело – это как дорогой автомобиль. А чем дороже автомобиль, тем больше средств нужно на техобслуживание»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика