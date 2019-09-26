Татьяна Троина: «Я устроилась на плантацию роз. Основной рынок — Россия, но что-то идет и в Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Троина рассказала, чем занимается после завершения карьеры. Отметим, Троина живет в Эквадоре.

— Как сейчас у тебя дела?

— Я устроилась на плантацию роз, мы их выращиваем и отправляем на экспорт. Работы много, но проходит она исключительно в офисе. Сбором цветом занимаются специально обученные люди. В мои обязанности входит работа с клиентами — формирование и оформление заказов. Основной рынок — Россия, но что-то идет и в нашу Беларусь.

— Видимо, не сильно творческая работа.

— Да уж, это не спорт, восемь часов надо провести в офисе. Но я получаю удовольствие. Вначале, конечно, пробовала устроиться по специальности, но в Эквадоре со спортом еще хуже, чем у нас. Более или менее поддерживается только футбол, все остальное полный мрак.

Предложили должность преподавателя физвоспитания в местном университете, но заниматься со студентами и школьниками — это точно не мое. Пришлось оглянуться по сторонам, и, считаю, мне повезло: наша плантация «Tessa» — одна из крупнейших в Эквадоре. 22 года на рынке, выращивается более 80 сортов роз. Всего же в стране около 400 плантаций. И, поверь, есть разница, работать на плантации супер-премиум или на какой-то «одной из», – сказала Троина.