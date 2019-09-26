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Соболенко о втором финале в Ухане подряд: «Ощущения даже лучше. Вновь вернуться на тот уровень – намного приятнее»
27.09.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защищающая титул
21-летняя белоруска впервые в карьере обыграла первую ракетку мира (при двух поражениях
«Конечно, я счастлива быть в финале. Матч был действительно трудным. Не могу сказать, что мы обе играли на отличном уровне. Просто рада, что смогла найти способ выиграть этот матч, но было очень тяжело.
Думаю, для меня это многое значит. Ощущения даже лучше, чем в прошлом году. В прошлом году у меня был первый финал «Премьера» и первый титул такой категории. В этом году был очень трудный сезон. Вновь вернуться на тот уровень – намного приятнее».
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