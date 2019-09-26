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Александр Макрицкий: «На Луну Захаров не улетел, навсегда с «Юностью» не прощался»

27.09.2019 18:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий поделился мнением о Михаиле Захарове.

- Как Михаил Захаров передал вам дела?

– Понятно, что его уход из команды – вынужденная мера, чтобы обеспечить хорошую работу сборной. Мы с ним прекрасно пообщались. Никаких недомолвок у нас нет. Все в порядке.

- Захаров попрощался с командой?

– Знаете, это звучит очень громко – «попрощался». Он здесь находится, он – тренер сборной, держит руку на пульсе. На Луну Захаров не улетел :) Конечно, Михаил Михайлович поговорил с командой, пожелал всем удачи. Но навсегда он не прощался

- Михаил Захаров – хороший вариант для сборной Беларуси?

– Это опытный специалист, который поработал уже с национальной командой. Думаю, у него все получится!

- За счет чего он может усилить сборную?

– Национальная команда выступает на краткосрочных турнирах, где очень важен микроклимат. Хоккеисты могут подойти к чемпионату в разной физической готовности: кто-то играл больше, кто-то меньше. Важно – сплотить команду общей целью, поработать над тактикой и физической подготовкой. Думаю, тренерский штаб сборной отлично справится с этой задачей. Правда, еще не знаю, кто в него войдет, – цитирует Макрицкого «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу Parimatch.

 
 
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Главный тренер «Юности» Александр Макрицкий поделился мнением о Михаиле Захарове.
 
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