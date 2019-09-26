Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете ЧМ

Источник материала: Tribuna.com

Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира в в Паттайе.

Отметим, что команда набрала 505 очков. Обошли сборную Беларуси представители Китая, на счету которых 700 пунктов. У занявшей третье место команды Кореи 491 балл.

В командном зачете турнира среди женщин белоруски заняли 22-ю позицию с 142 очками. В тройке лучших – спортсменки из Китая (786), КНДР (511) и США (482).

В Паттайе белорусские тяжелоатлеты завоевали две медали в двоеборье. Евгений Тихонцов (весовая категория 102 кг) стал чемпионом мира, и Андрей Арямнов (109 кг) выиграл серебро. В отдельных упражнениях на счету Тихонцова две серебряных медали – в рывке и толчке, у Арямнова – серебро и бронза. Кроме того, малое серебро в рывке выиграл Александр Берсанов (89 кг). Также белорусские тяжелоатлеты переписали 15 национальных рекордов в стартах мужчин.