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Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете ЧМ

27.09.2019 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира в в Паттайе.

Отметим, что команда набрала 505 очков. Обошли сборную Беларуси представители Китая, на счету которых 700 пунктов. У занявшей третье место команды Кореи 491 балл.

В командном зачете турнира среди женщин белоруски заняли 22-ю позицию с 142 очками. В тройке лучших – спортсменки из Китая (786), КНДР (511) и США (482).

В Паттайе белорусские тяжелоатлеты завоевали две медали в двоеборье. Евгений Тихонцов (весовая категория 102 кг) стал чемпионом мира, и Андрей Арямнов (109 кг) выиграл серебро. В отдельных упражнениях на счету Тихонцова две серебряных медали – в рывке и толчке, у Арямнова – серебро и бронза. Кроме того, малое серебро в рывке выиграл Александр Берсанов (89 кг). Также белорусские тяжелоатлеты переписали 15 национальных рекордов в стартах мужчин.

Арямнов занял второе место на чемпионате мира по тяжелой атлетике

 
 
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Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира в в Паттайе.
 
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